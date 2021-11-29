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Ціни на цитрусові в Макарові

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Автор від Корисне

Серед численних плодових рослин цитрусові користуються особливою популярністю. Крім того, дуже вони корисні для організму, оскільки багаті на аскорбінову кислоту (вітамін С), вітаміни групи В, вітаміни А, Р. Цитрусові є джерелом фітонцидів, що сприяють виведенню токсинів та шлаків з організму. Зазвичай в Україні попит на цитрусові підвищується перед новорічними святами, а тому сьогодні ми перевіримо ціни в Макарові на найпопулярніші із них – апельсин, мандарин та лимон.
У магазині “Фора” апельсини коштують 37,90 грн/кг, мандарини – 49,90 грн/кг, а лимони – 35,90 грн/кг.
У “Бджілці” апельсини можна придбати за ціною 36,99 грн/кг. Різні сорти мандарину тут коштують 30,99 грн/кг та 44,99 грн/кг, а лимони – 34,99 грн/кг.
В “АТБ-Маркеті” 1 кілограм апельсинів коштує 34.99 грн, а мандаринів – 30,95 грн. Також в наявності є два види лимонів – 21,95 та 30,35 грн/кг.
Різні як за сортом, станом і ціною цитрусові можна придбати в “Фрутмаркеті”. Тут наявні апельсини за 39,60 та 62,90 грн/кг, мандарини – за 39,90 грн/кг, 62,90 грн/кг та 70 грн/кг. Кілограм лимонів коштує у “Фрутмаркеті” 39,80 грн/кг.
Також цитрусові можна придбати в магазині з овочами та фруктами, розташованому біля “Здвижа”. Апельсини тут коштують 50 грн/кг, мандарини – 45 та 50 грн/кг, а лимони – 40 грн/кг.
На ринку ж апельсини готові віддати за 30 грн/кг (роблячи знижку через їх не найкращий стан). Ціни на мандарини варіюються в районі 40-55 грн/кг, а на лимони – в районі 45-50 грн/кг.

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