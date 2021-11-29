Ціни на цитрусові в Макарові

Серед численних плодових рослин цитрусові користуються особливою популярністю. Крім того, дуже вони корисні для організму, оскільки багаті на аскорбінову кислоту (вітамін С), вітаміни групи В, вітаміни А, Р. Цитрусові є джерелом фітонцидів, що сприяють виведенню токсинів та шлаків з організму. Зазвичай в Україні попит на цитрусові підвищується перед новорічними святами, а тому сьогодні ми перевіримо ціни в Макарові на найпопулярніші із них – апельсин, мандарин та лимон.

У магазині “Фора” апельсини коштують 37,90 грн/кг, мандарини – 49,90 грн/кг, а лимони – 35,90 грн/кг.

У “Бджілці” апельсини можна придбати за ціною 36,99 грн/кг. Різні сорти мандарину тут коштують 30,99 грн/кг та 44,99 грн/кг, а лимони – 34,99 грн/кг.

В “АТБ-Маркеті” 1 кілограм апельсинів коштує 34.99 грн, а мандаринів – 30,95 грн. Також в наявності є два види лимонів – 21,95 та 30,35 грн/кг.

Різні як за сортом, станом і ціною цитрусові можна придбати в “Фрутмаркеті”. Тут наявні апельсини за 39,60 та 62,90 грн/кг, мандарини – за 39,90 грн/кг, 62,90 грн/кг та 70 грн/кг. Кілограм лимонів коштує у “Фрутмаркеті” 39,80 грн/кг.

Також цитрусові можна придбати в магазині з овочами та фруктами, розташованому біля “Здвижа”. Апельсини тут коштують 50 грн/кг, мандарини – 45 та 50 грн/кг, а лимони – 40 грн/кг.

На ринку ж апельсини готові віддати за 30 грн/кг (роблячи знижку через їх не найкращий стан). Ціни на мандарини варіюються в районі 40-55 грн/кг, а на лимони – в районі 45-50 грн/кг.

