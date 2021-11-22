Увага! Розіграш цінних призів серед передплатників нашої газети!!!

Щиро дякуємо кожному читачеві за увагу та інтерес до видання.

У час стрімкого розвитку інформаційних технологій, коли гаджети все більше входять у наше життя, дуже складно «виживати» друкованим виданням,особливо на місцевому рівні.

Але за підтримки наших передплатників, ми з редакційною командою видання, з кожним виходом свіжого номера, намагаємось піднімати актуальні для вас теми, збирати достовірну інформацію про життя нашої громади, діяльність або бездіяльність влади, пишемо про людей, які живуть поряд з вами. Із квітня місяця 2021 року через публікації ваших звернень на шпальтах газети до керівництва громади, вдалося вирішити питання стихійного сміттєзвалища, відкриття чергового дитячого садочку на літній період в Макарові тощо. Ми завжди відкриті до спілкування, критики та співпраці! Ті, хто слідкують за нашою роботою і читають газету, помітили, які зміни відбулись і в дизайнерському оформленні, і в інформаційному наповненні видання. Сподіваємось, вам подобаються ці метаморфози!

Дякуємо дописувачам «Макарівських вістей» за цікаві матеріали, якими живе Макарівщина. Ми впевнені, що і надалі, наша «районка» буде вдосконалюватись із вашою допомогою!

З 2022 року плануємо збільшити кількість кольорових сторінок в газеті, вводити нові рубрики і проводити цікаві конкурси та акції серед наших передплатників, читачів та дописувачів!

Нагадуємо, що триває передплата на наше видання на 2022 рік. Серед тих, хто передплатить газету, буде розіграно багато цінних подарунків. А саме: ручки, календарі, чашки, блокноти, термоси з логотипом видання.

Серед передплатників, які здійснять передплату газети на 2022 рік одним платежем, буде розіграно 2 ОХОРОННІ СИСТЕМИ НА ВАШІ ДОМІВКИ ТА СУПЕР-ПРИЗ ПЛАЗМОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР!

Розіграш призів буде проводитись у День народження нашої газети –

10 січня 2022 року!