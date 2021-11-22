Попередній запис на прийом до Пенсійного фонду

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ ІНС Київської обласної адміністрації від 27.10.2021 року Київська область з 30 жовтня 2021 року перейшла в “червону зону”.

Відтак прийом громадян буде здійснюватися по попередньому запису (крім допомоги на поховання).

Однак, сьогодні, в умовах карантину, громадяни мають можливість вирішувати переважну більшість питань із органами Пенсійного фонду України дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).

Але, якщо відвідування сервісного центру все ж таки є необхідним, то рекомендуємо користуватися записом на прийом. Це дозволить зекономити час на можливе очікування та уникнути небажаних контактів під час карантину.

Телефони для попереднього запису:

Відділ обслуговування громадян №12

(сервісний центр) (04577) 5-64-66

смт Бородянка, вул. Центральна, 230 а (04577) 5-18-71

Відділ обслуговування громадян №12

(сервісний центр) смт Макарів, вул. Пушкіна, 3 “б”

(04578) 5-26-92