Ціни на цукор в Макарові

Цукор в Україні входить до списку стратегічних товарів, і ціни на нього контролюються державою. Проте за рік солодкий продукт подорожчав майже удвічі. Експерти не виключають, що незабаром ціна може піднятися іще більше, пов’язуючи це із підвищенням цін на енергоресурси. Тож сьогодні ми оглянемо актуальні ціни на цукор в магазинах Макарова.

Розпочнемо із магазину «Фора». Звичайний кристалічний цукор коштує тут 26.79 грн/кг.

А рафінад (в народі «кубики») обійдуться Вам 14.59 грн/250 гр.

В «АТБ-Маркеті» звичайний цукор коштує 27.20 грн/кг, рафінад – 18.50 грн/500 гр. Також тут можна придбати порційний цукор в «стіках». Він коштує 22.90 грн за 500 гр.

В «Бджілці» цукор коштує 30.80 грн/кг, а рафінад – 12.20 грн/250 гр.

Мінімаркет «Здвиж» пропонує цукор за ціною 31.50 грн/кг. Також тут є цукор «в кубиках» – його ціна – 15 грн/250 гр.

В «Фрутмаркеті» цукор коштує 28.60 грн/кг. Також тут є рафінад. Коштує він 13.50 грн за 250 гр.

Також цей продукт можна придбати на ринку. За 1 кілограм тут просять 27 грн.

Рафінад же можна придбати за 18 грн/250 гр.