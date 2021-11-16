Як не загубити себе під час карантину: поради психолога

Лукашук Марина Анатоліївна – психолог, психотерапевт, викладач психології у ВНЗ (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія).

Досвід роботи у сфері психологічної діяльності 13 років.

Має 2 вищі освіти: – магістр психології (НПУ ім. Драгоманова); – публічне адміністрування (НАДУ при Президентові України), здобувач наукового ступеня доктор філософії PhD. Член Української спілки сімейних психологів.

Тренер психологічних та навчальних проектів, спеціаліст із комунікативних процесів та політичних технологій.

Автор численних психологічних, педагогічних та філософських публікацій, організатор психологічних семінарів та тренінгів, учасниця міжнародних проєктів. Має міжнародну сертифікацію Вісбаденської академіі психотерапії (WIAP)Німеччина, Інституту Роберта Шумана (RSI) Угорщина, Національного демократичного інституту (NDI) США, пройшла навчання з багатьох психологічних практик та методів від українських та європейських психологічних, педагогічних та політичних інститутів. Як результат – близько сотні задоволених клієнтів.

Практикує он-лайн (консультації та вебінари).

Скоро минає 2 роки від виникнення пандемії, яка змінила життя кожного з нас. Більшість відчули на собі симптоми цієї недуги і змушені самоізолюватись від суспільства. Як пережити час, коли треба залишитись вдома?

Карантин – це слово одразу орієнтує на певні обмеження, викликає страх і підвищену тривожність. Воно асоціюється з негативними обставинами, які щось забороняють, обмежують і закривають тебе від навколишнього світу, залишаючи наодинці з самим собою і своїми думками. Істинно притаманну лише тобі поведінку в такій ситуації може підказати лише твоя обізнаність, твої відчуття, бажання і емоції. Про це і поговоримо далі…

Головна мета всієї цієї самопожертви – збереження здоров’я – свого і оточуючих. Ми вперше повинні подумати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, про того, кого ми зовсім не знаємо. Про майбутнє і про ситуацію, яка склалася не лише в Україні, а й у всьому світі. Пандемія – це не жарти. Пандемія – це серйозно. І дотримуватися вимог МООЗ – не просто корисно, а й важливо, навіть відповідально. Тому ми, як відповідальні люди, зараз обмежуємо себе і намагаємось, як каже моя клієнтка, не збожеволіти.

Як не втратити себе, здорове світосприйняття і гарне самопочуття під час самоізоляції – спробуємо визначити. На сьогоднішній день існує купа інформації від зірок, блогерів і просто пересічних громадян, як забезпечити собі цікаве дозвілля в той час, коли ти обмежений чотирма стінами.

Перше, з чого корисно починати будь-яку діяльність, – правильний тайм-менеджмент, адже біоритми організму і розпорядок дня ніхто не відміняв. Так вам буде легше адаптуватися і до роботи після закінчення самоізоляції, і до буденних справ, які знаходяться щодня. Намагайтеся прокидатися і лягати спати в один і той же час, наведіть будильник для пробудження і для відходу до сну у визначений час. Плануйте свій день в залежності від справ, які давно хотіли чи потрібно зробити.

Почніть свій день з часу для себе. Встаньте на годину раніше звичайного. Заваріть каву або чай і побудьте наодинці з собою. Налаштуйтеся на день прийдешній. Зробіть легку зарядку, ознайомтеся з новинами, які вас цікавлять: наприклад, зі світу кулінарії чи книжкових новинок. Не обмежуйтеся лише свіжими новинами з сумною статистикою, цікавтеся тим, що задовольнить ваші інтереси. Хто вміє медитувати, але в сумбурі щоденних клопотів не мав часу це робити – може почати вже! Новий тиждень чи день корисно почати з прибирання – своє кімнати, квартири, будинку. І не важливо, в яких умовах ви мешкаєте, головне – забезпечити свої житлові умови комфортом. Введіть нову звичку: в певний день тижня робити ретельне прибирання. Мити підлогу, вікна, розкладати речі по поличкам, чи навіть зробити давно омріяну перестановку. Чому б ні? Забезпечте себе затишком і комфортом. Посортуйте те, що не так лежить. Розвантажте шафу і з легкістю попрощайтеся з речами, які більше двох років не одягали. З прибирання оселі починається шлях до очищення думок.

Почніть готувати. Навіть для себе. Не просто готувати, так аби забезпечити примітивну потребу голоду. Готувати «красиво», а саме – зробити страву привабливою. Красиво подати, не так як завжди. Таке естетичне задоволення додасть приємних емоцій у ваш день і прищепить звичку харчуватися якісно, насолоджуючись їжею і процесом. З цього можуть вирости дуже корисні звички – споживати їжу помірковано і правильно.

Якщо у вас є близькі люди, з якими ви ізольовані в одній кімнаті чи будинку, згадайте, як давно ви робили для них щось приємне? Проявляли свою турботу, увагу? Цікавилися їх самопочуттям чи справами? Не просто запитувати «Як ти?», «Як твої справи?», а серйозно і уважно слухали їх. Не просто слухали, а чули? Якщо поряд є жива душа, набагато легше зробити кожен день цікавим, провівши час разом, граючи в інтелектуальні чи настільні ігри, читаючи цікаві книги один одному, дивлячись новий фільм чи улюблений старий. Роблячи разом щось, готуючи разом щось, плануючи щось нове на наступний день. Адже спільне проведення часу дуже зближує. Якщо у вас є діти, присвятіть час їм, не лише зробивши уроки чи нагодувавши їжею – зробіть щось разом. Намалюйте картину, зробіть аплікацію, пограйте в нові ігри, а ще краще – в улюблені ігри вашого дитинства. Навчіть їх чомусь новому і спробуйте змінити своє ставлення до них на краще, якщо раніше з цим були проблеми. Адже всі ми люди різні, і модель виховання дуже часто «тягнемо» зі свого дитинства. Але час змінюється, вимоги суспільства змінюються теж і потреби наших дітей вже зовсім інші, ніж були раніше.

Не потрібно дорікати дитині тим, що було у вас, коли ви були в її віці, натомість зробіть так, щоб вона могла насолодитись тим, що має.

Якщо ви маєте домашнього улюбленця – саме час навчити його чомусь новому – командам, трюкам. Привести його в порядок, доглянути.

Якщо ви маєте кімнатні рослини – займіться їх пересадкою, доглядом, декором, тощо.

Якщо у вас є близька людина – дайте шанс новим емоціям у вашому житті. Влаштуйте побачення один одному. Одягніть парадну сукню, яка висить в шафі, або костюм. Ввімкніть улюблену музику, потанцюйте, поспівайте чи продекламуйте вірші. Згадайте найромантичніший вечір у вашому житті і повторіть його ще раз. Такі речі дуже зближують. Експериментуйте, цікавтесь один одним, допомагайте один одному і надихайте.

Зустрічі по Скайпу, Зуму ніхто не відміняв. Це привід побачитись з близькими і розширити свій кругозір, адже є чудова нагода застати всіх вдома.

Навчайтесь! Це мабуть кращий спосіб не втрати себе, а й, навпаки, прищепити собі кращі якості. Зараз існує безліч онлайн курсів з усіх сфер життя та діяльності, де є чому повчитися, розширити свої горизонти і знання, самовдосконалити і додати впевненості у своїх силах.

Доглядайте за собою. Корисні процедури в кожного свої. Можна зробити маски чи масажі обличчя в домашніх умовах, за які ваша шкіра лише «подякує». І ці процедури будуть корисні як чоловікам, так і жінкам.

Згадайте своє хоббі – читання, вишивання чи гра на гітарі. Зараз саме час це робити.

А ще, готуйтеся до подій, які є і будуть у вашому житті. Скоро Новий рік – сплануйте меню, підготуйте все необхідне і зустріньте це свято зі світлими думками, чистою оселею і запашною ялинкою. А ще – цілим кошиком нових емоцій, знань, умінь і цікавого досвіду, який ви отримали, залишаючись вдома.

Дякуйте один одному. Дякуйте за прожитий день і за нові умови, в яких ви можете зробити те, на що раніше ніколи не вистачало часу…

Марина ЛУКАШУК