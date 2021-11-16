ТЕТЯНА ЯСИНЕЦЬКА: ПРОПОНУЮ ЧИТАТИ Й ПОДУМАТИ

НЕ ЛИШЕ ДЛЯ СЕБЕ

Одного разу вчитель приніс у клас повітряні кульки і попросив школярів надути їх, а потім написати на них свої імена. Учні зробили все так, як сказав учитель. Потім вони всі разом вийшли з ними в коридор, де класний керівник зібрав усі повітряні кульки і змішав їх. Діти з цікавістю очікували, що ж буде далі? Після цього вчитель попросив учнів за п’ять хвилин знайти кожному кульку зі своїм іменем.

Діти швиденько кинулись шукати «свою» кульку, але ніхто не зміг її знайти. Вони тримали в руках інші іменні. Тоді вчитель сказав дітям:

Кожен з вас хай віддасть кульку тому, чиє ім’я написане на ній.

Минуло всього кілька хвилин, як у руках зраділих дітей були іменні кульки.

Після цього експерименту вчитель сказав:

Минуло всього кілька хвилин, як у руках зраділих дітей були іменні кульки. Після цього експерименту вчитель сказав: Ці повітряні кульки можна порівняти зі щастям. Ніхто не знайде його, якщо шукає тільки для себе. Та коли всі піклуватимуться одне про одного, можна знайти його значно швидше.

БУДЬ ДОБРИМ ЗІ ВСІМА

Одного разу до вчителя прийшов молодий чоловік і попросив дозволу займатися з ним.

Навіщо це тобі? – запитав учитель.

Я хочу стати сильним і непереможним, – відповів юнак.

Тоді стань таким! Будь добрим зі всіма, ввічливим та уважним. Ввічливістю і добротою ти заслужиш повагу від інших людей. Твій дух стане чистим і добрим, а отже і сильним. Уважність дозволить помічати найтонші зміни. Це дасть можливість уникати зіткнення, а значить – перемогу в поєдинку, навіть не вступаючи в нього. Якщо ти навчишся уникати зіткнень, то станеш непереможним.

Чому? – здивовано запитав юнак.

Тому що тобі не буде з ким боротися…

Юнак, замислившись, пішов, але через деякий час знову повернувся до вчителя.

Юнак, замислившись, пішов, але через деякий час знову повернувся до вчителя. Що ти хочеш? – запитав учитель.

Я прийшов поцікавитися Вашим здоров’ям і дізнатися чи не потребуєте Ви моєї допомоги?

Ось після цих слів учитель і взяв юнака в учні.

МОЖУ ДОПОМОГТИ…

ДВЕРИМА

Коли я скаржилася мамі на неприємності, вона завжди говорила таку фразу:

Я не знаю всіх деталей, але можу допомогти дверима…

Почувши це вперше, я дуже здивувалася. Тоді мама пояснила:

Почувши це вперше, я дуже здивувалася. Тоді мама пояснила: У твоєму житті може трапитися що завгодно, але не може статися одного – що я не відчиню тобі двері. Запам’ятай таке: у будь-який момент, якщо ти втомишся від життя і роботи, не захочеш продовжувати щось, будуть втрати і розчарування, захворієш, матимеш рацію чи ні, і постане питання: «Що робити? Куди йти?», – то йди додому, до мене. Я обіцяю не запитувати тебе ні про що, доки ти сама не вирішиш розповісти про свої проблеми. Обіцяю м’яку постіль, смачну їжу, теплі обійми і підтримку…

Люди, щастя – це просто! Це просто знати, що у світі є та людина, яка допоможе тобі… відчиненими дверима. РАДІСТЬ –

ЕЛІКСИР ЖИТТЯ –

Микола ЖУКАЛЮК

«Серце радісне добре лікує,

а пригноблений дух сушить кості».

(Притчі 17:22).

Дослідники Біблії виявили, що в ній 365 разів сказано – «завжди радійте». Тобто, людям пропонується щодня протягом кожного року життя знаходити привід для радості. А чому? Ви замислювались коли-небудь над цим питанням, шановні читачі? Так ось, радість – це найкращий лікувальний засіб для душі людини.

Радість, про яку йдеться у Святому Письмі, – це не штучна втіха, викликана алкоголем, наркотиками, смішними історіями чи анекдотами…

Та ситуація, в якій перебуває нині людство в усьому світі, не сприяє особливо радіти, але, крім COVID-у, наразі є сотні причин для смутку, є інше зло, що намножується, відбираючи в людей мир, радість і щастя. Деяких роздирає заздрість і злість, інших убиває невситимість, ще інших точить бажання слави, а дехто підриває своє здоров’я, виявляючи надмірну турботу про завтрашній день або про те, що нічого не можна змінити. І трапляється, що людей доводить до могили життєва журба.

Учені кажуть, що при веселому та доброму настрої організм людини виділяє такі гормони, які дають життя всьому організму й активізують діяльність тих чи інших органів. А в смутку й під час стресів гормони не виділяються і коли людина постійно сумна, її загальний стан здоров’я настільки слабшає, що можуть виникати різні захворювання, аж до деяких видів онкології.

Побажання – «умійте радіти» – це не просто слова. Це спонукання до дії, «душевної роботи»: бути вдячними за кожен прожитий день, бажати добра й здоров’я іншим людям і т.п. А ще радість – це плід Святого Духа, котрий живе в людині, а не приходить зовні. Це гарний настрій, весела вдача, бачення оточуючої краси, доброзичливість у ставленні до людей, оптимізм навіть у найскладніших ситуаціях життя. Духовний організм людини завжди потребує радості, що є ліками й самим життям.