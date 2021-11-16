СВІТ ЇЇ ЛЮБОВІ

2021 рік наближається до кінця. І всі розмови серед людей зосереджені тільки на COVID-і. На превеликий жаль…За цими розмовами відходять на другий план або й губляться цікаві події в житті громади. Однією із них є поява на світ книги Марії Іванівни Даниленко, яка відпрацювала 22 роки директором Макарівського районного Будинку піонерів та школярів (нині ЦТДЮ імені Данила Туптала), людини, яка присвятила все своє життя дітям. Її Господь наділив багатьма талантами – співу, образотворчого мистецтва, вишивки і хистом до письменства. У минулому році вийшла книга «Не залишайте серце без любові». Про це й відбулася розмова з авторкою.

Марія Іванівна, розкажіть, будь ласка, як у Вас виникла ідея написати книгу?

Я не думала взагалі про це. Просто писала вірші для себе, виливала свою душу на папері. А 22 вересня 2018 року в Будинку культури села Лишня відбувся мій ювілейний творчий вечір «Не залишайте серце без любові». За допомоги друзів, колег, парафіян та настоятеля храму святої Параскеви Сербської, архімандрита Філарета (Єгорова) вечір видався чудовим. Особливість його була у тому, що він був представлений виставкою моїх творчих робіт (картин у техніці акварель,вишитими рушниками) та фотозвітом.

Вітаючи мене, відома письменниця Паша Гран, порадила: «Видайте книжку. У Вас же так багато поезій. До того ж кожен Ваш вірш – це пісня!». Цю ідею підтримали і решта глядачів. Ось тільки кілька створених мною пісень: «Вишивала мати рушники» на слова Макарівської поетеси Марії Верховець, «Ти поведи мене в гай» на слова Паші Гран, члена ВсеукраЇнськоЇ спілки «Конгресу літераторів УкраЇни» та на слова інших поетів і на власні вірші «Розцвітай, моя земля», «УкраЇно – рідний край», «Живи, моє село», «Повернись, повернись…», всього 50 пісень.

Ідея чудова, всім сподобалась, а мої племінники запитали: «Тітонько, а на скільки книжок у Вас вистачить матеріалу?». Я відповіла, що на 4-5 книжок.

І ось на моє 82-річчя вони вручили мені подарунковий сертифікат і серйозно взялися до справи видання. Перша моя книга, що вийшла в серпні 2020 року, – про яку зараз наша розмова – має назву «Не залишайте серце без любові».

Вітаючи мене, відома письменниця Паша Гран, порадила: «Видайте книжку. У Вас же так багато поезій. До того ж кожен Ваш вірш – це пісня!». Цю ідею підтримали і решта глядачів. Ось тільки кілька створених мною пісень: «Вишивала мати рушники» на слова Макарівської поетеси Марії Верховець, «Ти поведи мене в гай» на слова Паші Гран, члена ВсеукраЇнськоЇ спілки «Конгресу літераторів УкраЇни» та на слова інших поетів і на власні вірші «Розцвітай, моя земля», «УкраЇно – рідний край», «Живи, моє село», «Повернись, повернись…», всього 50 пісень. Ідея чудова, всім сподобалась, а мої племінники запитали: «Тітонько, а на скільки книжок у Вас вистачить матеріалу?». Я відповіла, що на 4-5 книжок. І ось на моє 82-річчя вони вручили мені подарунковий сертифікат і серйозно взялися до справи видання. Перша моя книга, що вийшла в серпні 2020 року, – про яку зараз наша розмова – має назву «Не залишайте серце без любові». А до якого видавництва Ви зверталися?

Марія Верховець дала мені номер телефону видавця Олега Миколайовича Федорова з Києва.

Олег Миколайович – досвідчений фахівець, людина творча, відповідальна, майстер своєї справи. Сам пише вірші, з ним приємно спілкуватися. Мені дуже сподобався формат і оформлення книги.

Книга має сім розділів:

Рідна мати моя. Україна – рідний край. Моє село – моя колиска. Велика Вітчизняна 1941-1945рр. Чому ти знову прийшла до нас, війна? У клітинці кожній Богові подяка. Не залишайте серце без любові.

– Чи легко Вам далося письменство?