Макарівське лісове господарство продовжує спільно з громадянами та підприємствами Макарівщини збільшувати лісові насадження нашого краю

13 листопада до Акції «Створюємо ліси разом» у рамках програми Президента України «Зелена країна» долучилася Команда Pravex Bank Intesa Sanpaolo Group, в лісових масивах Макарівського лісгоспу, в кварталі 1 виділу 30 Ніжиловецького лісництва спільно з лісівниками висадили 8000 штук сіянців сосни на площі 1га. Перед початком учасникам було проведено лекцію про особливості створення лісових культур та інструктаж щодо правильної посадки сіянців.

Дякуюємо всій команді за участь та особливо за те, що поставилися до цієї клопіткої роботи відповідально!

Макарівське лісове господарство