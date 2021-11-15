ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

За повідомленням офіційного сайту
«ДТЕК Київські регіональні електромережі»
15-20 листопада 2021 р. будуть проводитися
планові технічні роботи на
електромережах Макарівщини:
15 листопада 2021 р.
Бишів: Свято-Покровська, Ватутіна, Гагаріна, Садова, Мічуріна, Циганкова, Київська, Новоселицька, Гайок, Римаря, Жданова, Захисників України, Шевченка, Польова, Київська, Сонячна, Набережна, Степова
Чорногородка: Ірпінська, Привітна, Клубний, Будівельна, Польова, Бишівська, Дубина, Садова, Мирний пров., Франка, Поліська, Молодіжна, Шевченка, Новоселиця, Тихий, Зарічна, Лісова, Слобода, Київська
Яблунівка: Грушевського, Миру
Маковище: Шевченка
Лишня: Набережна, 40 років Перемоги, Кар’єрна, 40 років Перемоги пров., Київська, КТП в полі, Шевченка, Лісна
Забуяння: пров. Гната Майстренка
Калинівка: Спортивна
Пашківка: Колгоспна, Київська, Центральна, Польова, Жовтневий, Жовтнева, Щастя, Шевченка, Зелена, Зарічна, Поліська, Вінницька, Зоряна, Північна, Південна, Молодіжна, Вишнева
Грузьке: Червоноармійська, Фрунзе
Горобіївка: Калинова, Зарічна
Андріївка: О.Меля
Осиково: Чапаєва
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого
Калинівка: Київська
(з 9.00 год. до 17.00 год.)
Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня
(з 9.00 год. до 18.00 год.)
16 листопада 2021 р.
Калинівка: Київська
Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна
Юрів: Шкільна, Садова, Грушевського, Вишнева, Зарічна, Механізаторів, Шевченка, Зарічанська
Копіївка: Радгоспна, Пилипа Орлика, Івана Франка, Лесі Українки, Шевченка, Лісова, Вишнева, Набережна, Зарічна, 70 років Жовтня, Леніна
Фасівочка: Володимирська, Полтавська
Червона Слобода: Лесі Українки, Лісовий, Заводська, Дружби, Садова, Лісова
Пашківка: Шевченка
Ситняки: Миру, Луговий, Київська
Чорногородка: Ірпінська
Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого
(з 9.00 год. до 17.00 год.)
Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева
Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова
Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
17 листопада 2021 р.
Калинівка: Калинівська, Київська, Макарівська, Лісова
Завалівка: 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка
Новосілки: Леніна, Кучеренка, Центральна, Гагаріна, О.Гончара, Весняний
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
Калинівка: Київська
Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого
(з 9.00 год. до 17.00 год.)
Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева
Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова
Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
18 листопада 2021 р.
Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева
Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова
Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр
Макарів: Б.Хмельницького
Макарів: Шевченка, Б.Хмельницького, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, А/С
(з 8.00 год. до 18.00 год)
Калинівка: Київська
Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого
(з 9.00 год до 17.00 год.)
Новосілки: Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру
Лишня: Київська
(з 9.00 год. до 18.00 год.)
19 листопада 2021 р.
Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева
Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова
Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
Калинівка: Київська
Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого
(з 9.00 год до 17.00 год.)
Северинівка: Перемоги, Гагаріна, Ватутіна
(з 9.00 год. до 18.00 год.)
20 листопада 2021 р.
Бишів: Гайок, Жданова, Степова
Новосілки: Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру
Лишня: Київська
(з 8.00 год. до 18.00 год.)