ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

За повідомленням офіційного сайту

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

15-20 листопада 2021 р. будуть проводитися

планові технічні роботи на

електромережах Макарівщини:

15 листопада 2021 р.

Бишів: Свято-Покровська, Ватутіна, Гагаріна, Садова, Мічуріна, Циганкова, Київська, Новоселицька, Гайок, Римаря, Жданова, Захисників України, Шевченка, Польова, Київська, Сонячна, Набережна, Степова

Чорногородка: Ірпінська, Привітна, Клубний, Будівельна, Польова, Бишівська, Дубина, Садова, Мирний пров., Франка, Поліська, Молодіжна, Шевченка, Новоселиця, Тихий, Зарічна, Лісова, Слобода, Київська

Яблунівка: Грушевського, Миру

Маковище: Шевченка

Лишня: Набережна, 40 років Перемоги, Кар’єрна, 40 років Перемоги пров., Київська, КТП в полі, Шевченка, Лісна

Забуяння: пров. Гната Майстренка

Калинівка: Спортивна

Пашківка: Колгоспна, Київська, Центральна, Польова, Жовтневий, Жовтнева, Щастя, Шевченка, Зелена, Зарічна, Поліська, Вінницька, Зоряна, Північна, Південна, Молодіжна, Вишнева

Грузьке: Червоноармійська, Фрунзе

Горобіївка: Калинова, Зарічна

Андріївка: О.Меля

Осиково: Чапаєва

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого

Калинівка: Київська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

16 листопада 2021 р.

Калинівка: Київська

Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна

Юрів: Шкільна, Садова, Грушевського, Вишнева, Зарічна, Механізаторів, Шевченка, Зарічанська

Копіївка: Радгоспна, Пилипа Орлика, Івана Франка, Лесі Українки, Шевченка, Лісова, Вишнева, Набережна, Зарічна, 70 років Жовтня, Леніна

Фасівочка: Володимирська, Полтавська

Червона Слобода: Лесі Українки, Лісовий, Заводська, Дружби, Садова, Лісова

Пашківка: Шевченка

Ситняки: Миру, Луговий, Київська

Чорногородка: Ірпінська

Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева

Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова

Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

17 листопада 2021 р.

Калинівка: Калинівська, Київська, Макарівська, Лісова

Завалівка: 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка

Новосілки: Леніна, Кучеренка, Центральна, Гагаріна, О.Гончара, Весняний

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Калинівка: Київська

Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева

Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова

Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

18 листопада 2021 р.

Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева

Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова

Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр

Макарів: Б.Хмельницького

Макарів: Шевченка, Б.Хмельницького, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, А/С

(з 8.00 год. до 18.00 год)

Калинівка: Київська

Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого

(з 9.00 год до 17.00 год.)

Новосілки: Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру

Лишня: Київська

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

19 листопада 2021 р.

Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева

Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова

Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Калинівка: Київська

Макарів: Заводська, Абрикосова, Шкільний, Заводський, Ярослава Мудрого

(з 9.00 год до 17.00 год.)

Северинівка: Перемоги, Гагаріна, Ватутіна

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

20 листопада 2021 р.

Бишів: Гайок, Жданова, Степова

Новосілки: Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру

Лишня: Київська

(з 8.00 год. до 18.00 год.)