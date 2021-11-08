Останній шанс на розмитнення авто на єврономерах

10 листопада в Україні закінчується пільговий період розмитнення автомобілів на європейських номерах. Після цього власники таких авто ризикують потрапити на великий штраф. На яких умовах ще можна встигнути розмитнити автомобіль, і чи є надія, що правила змінять, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Правила розмитнення

У травні в Україні набули чинності зміни до Податкового та Митного кодексів, які зробили можливим пільгове розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Відповідно до нових правил, під спрощену процедуру потрапили вживані автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше п’яти років та які в’їхали в Україну до 31 грудня 2020 року. Водночас неможливо розмитнити авто, нижчі за екологічний стандарт «Євро-2», і ті, що були ввезені з країни-агресора або тимчасово окупованої території України. Вантажні автомобілі вагою понад 3,5 тонн, автобуси, мікроавтобуси, мотоцикли також не потрапили під пільги. За правилами один власник може розмитнити лише один легковий автомобіль.

На період пільгового розмитнення автомобілі на єврономерах тимчасово звільнили від оподаткування ввізним митом. Сума акцизного податку не залежить від вартості транспорту, а вираховується залежно від віку, об’єму і типу двигуна. Відповідно до формули, чим старше авто і більший об’єм, тим дорожче коштуватиме розмитнення. Для машин до 9 років базова ставка залишається нульовою. А власникам машин, яким більше 15 років, доведеться сплатити 150 євро. За даними митників, більшість авто на єврономерах, які перебувають в Україні, можна розмитнити за тисячу євро.

Можливості та ризики

На пільгове розмитнення власники авто отримали 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС – 270 днів. Наразі вже спливла більша частина пільгового терміну і є перші цифри. Так, за даними Державної митної служби, з 15 червня до 22 вересня за новою формулою було розмитнено 40 тисяч авто. До бюджету було сплачено близько 1,4 млрд грн. Найбільше машин розмитнили на Закарпатті – 7659 авто, Київщині – 4163 авто, Одещині – 4093 авто.

Усім, хто не встигне або не захоче розмитнювати машину, після 10 листопада загрожуватиме штраф. Якщо патрульні зупинять водія на такому авто – випишуть штраф на 8 500 грн, а дані про порушення митних правил передадуть на митницю. Далі мають скласти постанову про перевищення терміну ввезення авто і надіслати її власнику за адресою прописки. Потім буде суд і штраф на суму 170 тисяч грн. Також порушникам загрожує арешт рахунків та майна.

«Якщо суд винесе відповідне рішення – штраф доведеться заплатити. Заарештують майно людини і навіть якщо у нього нічого немає: ні рахунків, ні квартири, виконавча служба знайде, як стягнути ці гроші. У такому випадку громадянин буде все життя жити з боргом з таким виконавчим провадженням», – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

Звичайно, чимало власників автівок не погоджуються із новими правилами розмитнення, критикують надто короткий пільговий термін і вартість розмитнення. У вересні біля будівель Верховної Ради та Офісу президента знову протестували представники громадської організації «Авто-Євро-Сила». Водночас у парламенті кажуть, що це остання поступка і змінювати правила або терміни розмитнення вже не планують.

«Це востаннє, крапка. Питання вирішувалося «раз і назавжди» вже тричі. Однак після цього активісти знову поверталися зі своїми новими вимогами. Вони отримують пільгу або відстрочку, під цю пільгу завозяться нові автомобілі на єврономерах, і процес отримує нове дихання. Не впевнений, що в цивілізованій і сильній державі ми повинні приймати рішення, виходячи не з інтересів всього суспільства, а з інтересів окремої, нехай і добре організованої громадської організації», – наголошує голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.