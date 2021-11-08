Держава допоможе кожному малозабезпеченому безробітному, який хоче відкрити власну справу

З січня наступного року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей (Рука допомоги).

За словами Міністра соціальної політики України Марини Лазебної, на реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн. грн.

Вона зазначила, що державна інвестиція в програму стимулювання зайнятості малозабезпечених вже у перший рік може допомогти створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств.

«Нова бюджетна програма – це нові можливості для територіальних громад, для зайнятості населення, створення нових робочих місць, поповнення місцевого бюджету податками від нових бізнесів, залучення додаткових інвестицій у громаду, – сказала Марина Лазебна. – І хто, як не керівники громад, найкраще знають своїх мешканців і розуміють, хто з них має хист до підприємницької діяльності. Держава допоможе кожному безробітному з родини малозабезпечених, який хоче відкрити власну справу».

Державна допомога на започаткування власного бізнесу є безвідсотковою та складатиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн). Ці кошти надаються у безготівковій формі і можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Але сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує у перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням центру зайнятості.

Участь у новій бюджетній програмі можуть взяти непрацюючі малозабезпечені, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і зареєстровані як безробітні. Щоб отримати фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу, малозабезпеченим потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно подати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування та ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

Після розгляду бізнес-плану та позитивного рішення регіональної комісії учасник програми має протягом 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду про надання фінансової допомоги з регіональним центром зайнятості та центром зайнятості за місцем проживання.

Для отримання фінансової допомоги потрібно надати до центру зайнятості рахунок та договір, укладений між учасником програми, і постачальником обладнання та матеріалів, необхідних для заснування власної справи. Оплата витрат проводиться регіональним центром зайнятості на підставі цих документів.

Програма розроблена Міністерством соціальної політики України на основі успішного досвіду пілотного проекту «Рука допомоги». Він був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей за підтримки Світового банку в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту, з яких більше 90% наразі успішно працюють.

«Більшість новоспечених підприємців, які раніше отримували від держави щомісяця соціальну допомогу, вирішили свої життєві проблеми, стали економічно незалежними та продовжують розвивати свій бізнес. Натомість, територіальні громади отримали нових платників податків до місцевого бюджету та нові робочі місця для своїх мешканців», – підкреслила Марина Лазебна.

Детальний опис механізму надання допомогиміститься у постанові Кабінету Міністрів України № 397 від 21 квітня 2021 року «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».