ЖОВТНЕВІ ІМЕНИННИКИ

Закінчення. Початок в № 41

Отож, буду продовжувати розповідь тепер про другого жовтневого іменинника – Віктора Івановича Заїку. Доля розпорядилась так, що він теж пройшов «усі щаблі»: від вихователя групи продовженого дня, вчителя української мови та літератури до державного службовця Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У Макарівському (тоді ще) районі на посаді завідуючого відділом освіти Віктор Іванович почав працювати з 1980 року. На той час з питань освіти район займав 25 місце серед інших районів та міст обласного підпорядкування (таких як Бориспіль, Ірпінь, Бровари, Біла Церква). Новопризначений молодий керівник, проаналізувавши стан справ, виявив, що в окремих освітніх закладах Макарівщини слабенька матеріально-технічна база, бажала кращого якість знань, була потреба і в будівництві нових шкіл. Ці питання вимагали негайного вирішення.

І почалася робота… Впроваджували новітні форми діяльності освіти, завдяки участі колгоспів району, за підтримки місцевого і районного керівництва було побудовано та введено в експлуатацію школи в селах Наливайківка, Новосілки, Великий Карашин, Фасова, добудовано дитячий садок «Барвінок» в Макарові. Запрацював міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

За п’ять років керівництва Віктор Іванович зумів згуртувати навколо себе таких же ініціативних, небайдужих до освітянської праці людей. Вони разом стали єдиною дружною командою і район незабаром ввійшов у число передових.



А у жовтні 1985 року Віктора Івановича перевели в обласне управління освіти. Чудові організаторські здібності, висока кваліфікація як керівника, справжній професіоналізм в педагогічній праці, ерудиція, людяність, порядність явно вирізняли Віктора Івановича серед державних службовців і тому, чим вищим було його сходження у владних структурах, чим більшими ставали вимоги часу, тим яскравіше виявлялись ці якості в роботі на різних ділянках розбудови національної освіти та державної служби.

Його кредо: «Якщо ти не йдеш вперед, – то йдеш назад. Нерухомого стану не буває!». І не стояв на місці Віктор Іванович: йшов уперед, туди, де був потрібним саме в той час. Йому поталанило – в перші роки Незалежності України пропонують роботу в групі експертів з питань освіти в Кабінеті Міністрів України. Доручили, як куратору ряд питань. Протягом року писали декрети, був координатором першої програми під назвою – «Державна освітня програма «Україна ХХІ століття».

У Великій залі засідань Кабінету Міністрів відбулося зібрання під головуванням Прем’єр-Міністра Леоніда Даниловича Кучми. Вперше на засідання прийшов Президент держави Леонід Макарович Кравчук. Серед різних питань, які розглядались, було і питання про освіту в Україні. Доповідав міністр освіти Петро Михайлович Таланчук.