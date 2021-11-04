Озеленення території Макарівського закладу дошкільної освіти – центр розвитку дитини «Пролісок» у рамках програми Президента «Зелена країна» акції Держлісагенства «Створюємо ліси разом»

З метою створення природного середовища для здорового способу життя за рахунок комфортних умов для прогулянок дітей виховання у дітей любові до природи, бажання берегти і захищати її, колектив вихованців та вихователів садочку разом із лісівниками ДП «Макарівське лісове господарство» на території закладу висадили алеї із зелених ялинок по всій території закладу



КОНКУРС МАЛЮНКУ

Учнів начальних закладів Макарівської ОТГ запрошуємо взяти участь в конкурсі на кращий малюнок за темою «Зелена країна для кожного з нас» головним завданням якого є підвищення рівня усвідомлення школярами ролі та значення лісу в житті людини.

Умови участі:

– Вік 8-10 років;

– Малюнок формату А3 або А4 з підписом “Створюємо ліси разом”;

– Робота олівцями або фарбами.

На окремому аркуші необхідно вказати назву малюнка, прізвище та ім’я автора, вік, школу, клас, телефон батьків для зв’язку.

Роботи просимо передати до головного офісу підприємства за адресою: смт Макарів, вул. Ярослава Мудрого 17/1, не пізніше 5.11.21 року, для визначення переможців.

Оголошення

переможців

13.11.2021 р.

Переможці отримають

цінні призи та нагороди

Контактний телефон

для зв’язку

відповідальна

особа від

ДП «Макарівський

лісгосп»

066-705-4214

Наталія