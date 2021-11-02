Як не втратити житло? Відмінність договору купівлі-продажу від договору дарування

Пані Катерина придбала квартиру, проте через декілька місяців їй стало відомо що суд визнав договір недійсним і зобов’язав її повернути квартиру попередньому власнику. З’ясувалось, що придбана квартира по документам була подарунком, повернути кошти, сплачені за житло, пані Катерина не змогла. Якби квартира оформлювалась через договір купівлі/продажу, пані Катерина змогла б повернути сплачені гроші, навіть якщо суд визнав би договір недійсним.
Власники майна інколи зіштовхуються з питанням, що краще – договір дарування чи договір купівлі-продажу. Визначити головні відмінності між договорами, щоб не стати жертвою шахраїв, допомогає Тарас Бенедіктов, фахівець Макарівськогго бюро правової допомоги.
Дарування – це безоплатна передача у власність іншій стороні (обдарованому) майна. Таким дорогим дарунком може бути рухоме майно (в тому числі гроші та цінні папери) та нерухомість, відповідно до Цивільного кодексу України.
Основною умовою договору дарування є передача дарованого майна безоплатно. Договір купівлі-продажу, на відміну від договору дарування – це оплатна передача майна у власність покупця, за визначену в договорі ціну. В обох випадках особа стане власником майна, але від виду договору залежить ступінь юридичного ризику можливої втрати придбаного майна і наслідків такої втрати, як у випадку із пані Катериною.
Нерідко трапляються ситуації, коли під договором дарування люди приховують інші правочини. У таких випадках оскаржити договір дарування надзвичайно просто. Якщо, одна зі сторін доведе, що в дійсності сторони не мали наміру укладати договір дарування, то як свідчить судова практика, такий договір може бути визнано недійсним, з підстав укладення його під впливом помилки.
Оскарження договору дарування, як і будь якого договору можливе з підстав передбачених
Цивільним Кодексом України:
- загальні підстави для оскарження договору дарування;
- оскарження договору дарування вчиненого під впливом помилки;
- оскарження договору дарування вчиненого під впливом обману;
- оскарження договору дарування вчиненого під впливом насильства;
- оскарження договору дарування який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною;
- оскарження договору дарування який вчинено під впливом тяжкої обставини;
- форма договору дарування;
- позовна давність для оскарження договору дарування.
- Ініціаторами оскарження, як правило, є родичі дарувальника, які не отримали своєї вигоди від здійсненої угоди. У випадку визнання такого договору недійсним, ошуканому покупцю ніхто не поверне сплачених коштів.
Так, договір купівлі-продажу також може бути оскарженим, але на практиці такі випади стаються значно рідше. Крім того, навіть у випадку визнання недійсним такого договору, покупець може розраховувати на повернення сплачених коштів, хоча б тієї частини яка вказана в договорі.
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