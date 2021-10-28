ВСЕ В ХАЗЯЙСТВІ ЗНАДОБИТЬСЯ!

Любите огірки? Та хто ж не любить, скажете ви. І справді, адже їх можна споживати як влітку, так і взимку – у заготовках чи купувати парникові в магазинах. Та не всі знають, що шкірка огірка дуже знадобиться, коли в господі заводяться мурахи. Ці непрохані «квартиранти» допікають своєю присутністю, але прогнати їх можна, розклавши шкірки з огірка в місцях перебування мурах. Вони дуже не люблять запаху огірків і тому швидко покинуть ваше житло.

Ви помітили, що «заморський гість» – авокадо все частіше завозиться в магазини і користується популярністю в тих людей, котрі дуже люблять цей фрукт і знають про корисні властивості. Споживаючи м’якоть авокадо не забувайте, що корисною є і його шкірка: її використовують для підживлення коріння квітів, інших рослин, розсади. Додаючи в грунт, ви доповнюєте його антиоксидантами й мінералами.

Про картоплю знаємо багато чого. Але те, що її можна використовувати для косметичних потреб, відомо не всім. Хіба що тим, чиї бабусі поділилися такою інформацією: щоб зняти набряки під очима, треба до них прикласти чисту шкірку картоплі. Результат не забариться – ви в цьому переконаєтесь, дивлячись у дзеркало і погляд буде більш свіжим. Крім того, корисні речовини, що містяться в картоплі, відбілюють і підтягують ніжну шкіру навколо очей.

Ми вже звикли, що «маленькі сонця», як називають апельсини діти, можна купити в магазинах будь-коли. Кислота, що міститься в апельсинах, чудово відбілює зуби, тому цей плід треба споживати обов’язково, якщо тільки він не викликає алергічну реакцію.

З користю можна використовувати і шкірку з лимонів. Вона справляється з видаленням накипу в чайнику. Для цього треба дрібненько порізати шкірку лимона і залити водою. Під час кип’ятіння накип зникає. Це слід зробити кілька разів.

Навіть шкірка ківі знадобиться: не дивлячись на її «непрезентабельність», вона є кориснішою, ніж сам плід: багата на антиоксиданти, має протизапальну і протиалергійну дію. Тому її використовують для косметичних масок – змішують з іншими компонентами.

Якщо ви маєте в користуванні посуд з алюмінію, то його легко почистити шкірками з яблук. Досить тільки прокип’ятити їх і посуд буде сяяти.

Отже, все в хазяйстві знадобиться!

Інформацією поділилась Тетяна ЯСИНЕЦЬКА