На Макарівщині триває акція «Створюємо ліси разом»

У рамках екологічної ініціативи Президента України «Зелена країна», лісівники ДП «Макарівське лісове господарство» активно продовжують проводити заходи Акції «Створюємо ліси разом» з озеленення шкіл та дитячих садочків Макарівщини.

Для учнів Макарівського багатопрофільного ліцею головний лісничий підприємства Роман Сова провів лекцію «Роль та важливість лісів для існування життя на планеті». Діти з особливим захопленням слухали про види деревних порід лісів України, серед яких на Макарівщині домінує сосна звичайна, яка в молодому віці продукує кисень і споживає з атмосфери під час зростання вуглець. Дізнались про значення праці лісівника в забезпеченні створення, охорони, та захисту лісових насаджень.

Роман Сова також розповів, що лісівники щорічно відтворюють понад 40 тис.га лісів, а це 200 млн.дерев. Та про значення лісів у житті людини, яке надзвичайно велике і багатогранне. Вони відіграють велику роль у збагаченні біосфери киснем.

А потім разом з учнями та вчителями ліцею провели висадку алеї із зелених ялин задля покращення якості повітря навчального закладу, які радуватимуть педагогічний колектив та учнів ще багатьох поколінь.

Всі отримали велике задоволення від спільно зробленої хорошої та корисної справи.

Нагадуємо, що акція триває до 30.11.2021 року, всіх зацікавлених та бажаючих запрошуємо долучитися до заходів з озеленення!

Контактний телефон для зв’язку:

відповідальна особа від ДП «Макарівський лісгосп» 066-705-4214 – Наталія