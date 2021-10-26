Ігор Кузьменко: «Наша кав’ярня – справа, в яку вкладаємо душу»

Ігор Кузьменко народився в Кременчуці, однак доля тісно пов’язала його із Макаровом. Його любов до кави надихнула на відкриття в нашому містечку власної кав’ярні – «Coffe News». Про ідею створення кав’ярні, труднощі, пов’язані з локдауном, та плани на майбутнє Ігор розповів у сьогоднішньому інтерв’ю.
- Доброго дня, Ігорю. Розкажіть читачам про себе.
- Мене звати Ігор Кузьменко, я родом з Кременчука, великого індустріального центру Полтавської області. Працюю керівником будівельної компанії вже багато років. Доля мене пов’язала з Макаровом ще 15 років тому. Любов до містечка зростала поступово, і тепер, коли мої діти тут народилися і ростуть, стала невід’ємною частиною мого серця. Макарів досить компактне і колоритне місце, яке нам всім потрібно щоденно покращувати. Це моє життєве кредо.
- Як у Вас виникла ідея відкрити у Макарові власну кав’ярню?
- Перш за все ідея відкриття кав’ярні виникла від любові до самої кави, адже ще до відкриття вбачав в каві щось більше, ніж напій: тонкощі ароматів і смаків, думки й настрій, які відчуваєш з кавою тяжко замінити на щось інше. Потім виникло бажання ще й поділитися цими емоціями з іншими – і тепер намагаємось щодня дарувати ці моменти людям. Ми відкрили кав’ярню з метою створення сучасної культури обслуговування, щоб всі охочі мали змогу насолодитися кавою, та поширювали її тренд у світі.
- Ваша кав’ярня має досить незвичну назву – «Coffe News». Звідки виникла така оригінальна ідея?
- До назви кав’ярні ми теж підійшли з особливою увагою і визначалися досить довгий час, адже хотілося, щоб назва трішки характеризувала кав’ярню, підтримувала ідею закладу. Тому вирішили що саме «Coffee news» буде говорити за себе і зацікавлювати. Основою назви є «Coffee», тобто кава, що і є основним нашим продуктом, а доповненням назви є «news», що в перекладі з англійської – «новини». Як ви бачите, ми намагаємось бути інформаційними: відкриті до будь-якої інформації, книги у вільному доступі, інформаційне табло з цікавинками світу, аудіо- та відеоінформація з новинами, розповсюдження газет, власними силами ми зробили візитницю, яка вже стала улюбленою для всіх сфер бізнесу, а також інтернет у вільному доступі, користування яким вже навіть має свою історію. Якось ми помітили, що біля кав’ярні почала збиратися молодь навіть після закриття і користуватися Wi-Fi, що для нас теж було приємним моментом. Тому ми вирішили зробити для людей затишне місце з лавкою, столиками, підсвіткою та написом «Я люблю Макарів», щоб всі охочі в комфорті могли відчувати наше тепло і атмосферу.
- На момент відкриття «Coffe News» у Макарові вже було кілька подібних закладів. Чи не боялися Ви конкуренції?
- Так, кав’ярні були та з’являються й зараз. Конкуренції взагалі не боялися – ми з великою повагою відносимося до однодумців. Навпаки, є ідея об’єднатися разом і робити щось цікаве в одному напрямку. А оскільки наша кав’ярня – справа, в яку вкладаємо душу і розвиваємось кожного дня, то і маємо віддачу, щасливих відвідувачів і багато приємних емоцій.
- Багато підприємців нарікали на те, що локдаун дуже болісно вдарив саме по малому бізнесу. На скільки відчутними були обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19 для Вас ?
- Для нас локдаун теж вніс свої корективи, але ми намагаємось всюди знаходити позитивні сторони, адже маємо також своєю справою підбадьорювати наших гостей. Можна сказати, що ми трансформувалися, обов’язково дотримуючись всіх обмежень, ми намагалися бути ще сучаснішими, опановували всі ланки мобільності.
- Наразі в Макарові – близько десяти кав’ярень. Як вважаєте, чому клієнти мають завітати саме до «Coffe News»?
- Кожен обирає для себе щось затишне, приємне, смачне, тому пити та любити каву – це вже прекрасно. Це щось особисте для кожного, адже відіграє роль і смак, і музика, і аромат. Впевнено можу сказати, що «Coffee news» піклується про кожного гостя, ми намагаємось задовольнити кожного до найменших дрібниць. Наші гості – наша мотивація, тому ми все більше будемо дивувати, готувати сюрпризи, вводити новинки і любити те що робимо: це справді те, що люблять і цінять люди.
- Які плани Ви маєте на майбутнє?
- Планів досить багато: як в облаштуванні затишку, так і створення у створенні нових оригінальних смаків. Ми вже плануємо, як будемо дивувати та вітати наших відвідувачів на Новорічні свята, створюємо нові акції, які вже досить позитивно зарекомендували себе впродовж нашого існування.
- Скажіть, будь ласка, на останок кілька слів нашим читачам.
- Ми створені для Вас, наші дорогі відвідувачі: макарівчани та гості нашого містечка. Завжди з нетерпінням чекаємо зустрічі і готові працювати для Вас!
Андрій БУЛАХ