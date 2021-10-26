Ігор Кузьменко: «Наша кав’ярня – справа, в яку вкладаємо душу»

Ігор Кузьменко народився в Кременчуці, однак доля тісно пов’язала його із Макаровом. Його любов до кави надихнула на відкриття в нашому містечку власної кав’ярні – «Coffe News». Про ідею створення кав’ярні, труднощі, пов’язані з локдауном, та плани на майбутнє Ігор розповів у сьогоднішньому інтерв’ю.

Доброго дня, Ігорю. Розкажіть читачам про себе.

Мене звати Ігор Кузьменко, я родом з Кременчука, великого індустріального центру Полтавської області. Працюю керівником будівельної компанії вже багато років. Доля мене пов’язала з Макаровом ще 15 років тому. Любов до містечка зростала поступово, і тепер, коли мої діти тут народилися і ростуть, стала невід’ємною частиною мого серця. Макарів досить компактне і колоритне місце, яке нам всім потрібно щоденно покращувати. Це моє життєве кредо.

Як у Вас виникла ідея відкрити у Макарові власну кав’ярню?

Перш за все ідея відкриття кав’ярні виникла від любові до самої кави, адже ще до відкриття вбачав в каві щось більше, ніж напій: тонкощі ароматів і смаків, думки й настрій, які відчуваєш з кавою тяжко замінити на щось інше. Потім виникло бажання ще й поділитися цими емоціями з іншими – і тепер намагаємось щодня дарувати ці моменти людям. Ми відкрили кав’ярню з метою створення сучасної культури обслуговування, щоб всі охочі мали змогу насолодитися кавою, та поширювали її тренд у світі.