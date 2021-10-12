Вірний вибір сьогодні – запорука успіху завтра!

Вважається, що посадка саджанців восени, на початку жовтня, краще весняної посадки через прогріту землю та достатню кількість вологи через дощову погоду. Ягідні кущі і морозостійкі яблуні і груші рекомендовано садити в осінні місяці після уповільнення сокоруху. У більшості регіонів- це жовтень, коли температура повітря вище +4о, і верхній шар грунту ще не промерз. Посадку саджанців важливо закінчити не пізніше, ніж за 20 днів до замерзання ґрунту.

Кісточкові (вишні, персики, абрикоси, сливи), яблуні і груші, що не володіють достатньою морозостійкістю, краще висаджувати після зими. Краще вибирати час в середині березня-початку квітня, коли ще достатньо вологи в ґрунті, і бруньки не встигли розпуститися.

Перш ніж прийняти остаточне рішення щодо вибору саджанців, відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує, що згідно Закону України «Про насіння і садивний матеріал» виробник садивного матеріалу повинен бути включений до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. Якщо,купувати садивний матеріал у розсадниках, які не внесені до Державного реєстру, споживач наражається на небезпеку, адже в таких розсадниках не проводилась апробація маточних насаджень та садивного матеріалу, лабораторні дослідження на наявність вірусних та вірусоподібних патогенів, а також, за необхідності, генетичне визначення відповідності сорту. Такий садивний матеріал немає Сертифікатів, як наслідок, невідомі його сортові та товарні якості. Згідно із Законом України «Про насіння і садивний матеріал», кожна партія садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватись Сертифікатом, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та Сертифікатом, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу. Ці документи повинні зберігатися на місці здійснення торгівлі та надаватися за першою вимогою. Усі видані та отримані офіційно сертифікати можна перевірити у відкритому доступі Реєстру сертифікатів.

Обов язково,при реалізації, саджанці повинні бути промарковані із зазначенням: виробника, його координат; виду культури (яблуня, груша, слива); найменування сорту і зони для сприятливого вирощування саме цього сорту; терміну дозрівання (ранній, середній, пізній); типу підщепи; віку саджанця. Стаття 28 Закону передбачає відповідальність за порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Також, хотілося б дати пораду: насамперед, сорт повинен бути районованим, щоб підвищити ймовірність покупки бажаного сорту, купуйте їх в спеціалізованому розсаднику, а не «з рук» у дороги. Коріння повинне бути не коротше 25 сантиметрів, свіже і неушкоджене. Чим більше розгалужених тонких корінців, тим вище ймовірність успіху. На коренях не повинно бути ніяких наростів - це симптом кореневого раку. Зріз кореня повинен бути білим. уважно огляньте стовбур на предмет пошкоджень кори. Саджанець повинен зовні бути здоровим в усіх відношеннях: мати цілісну кору, кореневу шийку, деревину, чистим і ні в якому разі не підв яленим до стану легкої засушеності. Не допускається зморщеність кори, сухість деревини, відшаровування кори від деревини, побуріння, цвіль кори – рослини з такими ознаками брати не можна! Ось,наприклад,якщо ви вибираєте грушу, тоді стежте, щоб на корі не було чорних крапок і здуття – це говорить про те, що саджанець хворіє паршею. Якщо ви вирушили обирати саджанці яблуні, тоді не допускайте на корі дрібних ранок і чорних западин, в іншому випадку ви купите саджанець заражений раком

При покупці саджанця з листям, акуратно обірвіть їх, так саджанець не втрачатиме вологу. Якщо ви купили саджанець з відкритим корінням – відразу після придбання саджанця потрібно помістити коріння в поліетиленовий мішок, додати туди трохи води або коріння оберніть вологою мішковиною чи газетами в кілька шарів і посадіть в землю якомога швидше. Зберігати рослини можна недовго, до 7-11 днів, і тільки при невисокій температурі – до + 10 °С.

Якщо куплені саджанці,все ж таки, не були висаджені відразу після покупки і виглядають підсохлими зі зморщеною корою, то перед посадкою краще провести екстрені процедури по їх порятунку: замочити більшу частину сіянця в ємності з м’якою водою (дощової, відстояної) на 48-76 год.Для кращого результату в воду можна додати 20 крапель камфорного спирту.

Деякі плодові саджанці оживають після занурення в особливий розчин, які садівники жартома називають «живою водою». Рецепт його виготовлення простий: по 25 г сечовини і суперфосфату розводять у відрі води з додаванням будь-якого стимулятора для коріння. Розчин переливають у велику ємність і поміщають туди сіянець на 15-24 год.

Можна перед самою посадкою просто обробити коріння стимуляторами (Корневин або Гетероауксин) за інструкцією.

Якщо,купуєте саджанець в контейнері – приживлюваність гарантована! Але, такий посадковий матеріал дорожче. Якщо його правильно вибрати, можна висаджувати в будь-який зручний для вас час. Як не помилитися? Найпростіше перевірити, як давно росте деревце в посудині – акуратно підняти рослину за прикореневу частину. Якщо земляний ком виймається разом з корінням, потрібно купувати – саджанець «живе» в контейнері довго.

Візьміть до уваги і наступне: якщо рослину щеплено, то перевіряйте наявність щеплення.

Уважно огляньте саджанець: повинна бути добре видна коренева шийка, помітним буде і зріз від обрізаної підщепи. Якщо ви помітили, що надріз погано затягується, то, можливо, деревце заражене грибком. Вилікувати це захворювання неможливо. Відмінна особливість дички від щепленої рослини в тому, що на гілках саджанця є в наявності колючки.

Незайвим буде уточнити, що таке «коренева шийка». Часто, недосвідчені садівники за кореневу шийку приймають місце щеплення, і в результаті ,при посадці ,заглиблюють саджанець на зайвих 10 сантиметрів. Насправді, це ділянка, де стовбур переходить в корінь. На цьому місці темне забарвлення кореня переходить в більш світлу кору штамба.

Не менш важливим, є вік саджанця. Висота однорічних зерняткових саджанців повинна становити 1,2-1,3 м, кісточкових – 1,4-1,5 м. Очевидно, що старші саджанці будуть плодоносити швидше, ніж однолітки, але вкорінення останніх набагато вище.Для посадки краще вибирати однорічні саджанці — вони добре приживаються. Також підходять і дворічні рослини.

Досвідчені садівники радять якнайшвидше висаджувати сіянці на постійне місце після покупки. Ідеально садити на дільницю в день покупки. Однак, коли купується дуже рідкісний сорт чи немає можливості відразу ж посадити, потрібно забезпечити правильне зберігання саджанців. Існує два типи консервації:

Короткочасне зберігання- коли від моменту покупки до посадки проходить не більше місяця. Саджанці обов’язково повинні бути в земляному комі, який зволожують, обертають поліетиленом з отворами для аерації. Підготовлений посадковий матеріал розташовують в прохолоді, але не нижче 0 о. Тривале – зимове зберігання сіянців. Посадковий матеріал розставляють в підвалі уздовж стіни, а коріння присипають вологим стерильним піском або тирсою. Температура повітря не повинна опускатися нижче -2 о, а вологість триматися в межах 60-70%. Під час тривалої консервації коріння саджанців плодових дерев потрібно зволожувати, контролюючи температуру і вологість повітря.

Сподіваємося, що наші рекомендації допоможуть Вам вибрати серед величезного різноманіття плодових дерев, по-справжньому якісні саджанці, які порадують швидким зростанням та гарним врожаєм.

Ірина Феоктістова,

головний спеціаліст

відділу контролю у сфері

насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби

в Київській області