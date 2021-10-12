Державна підтримка фермерів:фінансування молодих і перспективних

Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила закон щодо стимулювання діяльності фермерських

господарств. Він врегульовує передачу земель вільного користування у власність фермерських

господарств та уточнює, хто може отримати державну допомогу.

Детальніше про закон та держпрограми для фермерів дізналися наші експерти.

Нові можливості

Ухвалений законопроект №4046 передусім усуває законодавчі прогалини. Нарешті він дозволяє фермерам законно використовувати землі вільного користування, а отже, отримати доступ до кредитів і державного фінансування.

Відповідно до закону, землі фермерського господарства можуть складатися із «земельних ділянок, що належать громадянам України – членам фермерського господарства на праві власності, користування; земельних ділянок, що належать фермерському господарству на праві власності, користування».

Закон дозволяє фермерським господарствам споруджувати житлові будинки та господарські споруди на належних йому чи його членам ділянках, а також на орендованих землях – за письмовою згодою орендодавця.

Згідно із документом, державна підтримка надається новоствореним фермерським господарствам у перші три роки, фермерським господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермам, фермерським господарствам на гірських та поліських територіях. Крім того, сімейні господарства мають додаткову допомогу на сплату єдиного соціального внеску.

Кошти фермерам виділяються із державного бюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, а також із місцевих бюджетів.

Допомога молодим

Окремо в законі прописана державна допомога молодим фермерам до 35 років. За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, вони матимуть змогу першочергово отримувати державну підтримку на реалізацію своєї діяльності.

«50% валової сільськогосподарської продукції в Україні дають фермерські та особисті селянські господарства. Разом вони обробляють близько 9 млн сільськогосподарських угідь. Ці цифри – доказ тому, який внесок у розвиток та підтримку сільського господарства та економіки України в цілому приносять фермери. І той нюанс, що в Законі України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді” не була визначена пріоритетність підтримки фермерів, я і вся аграрна спільнота вважаємо необачною помилкою. Втім, нам її вдалося оперативно виправити», – зазначив Лещенко.

Кошти для молодих господарників урядовці планують взяти із бюджетної програми підтримки фермерів.

Уже отримані компенсації

Цього року на державну підтримку сільського господарства було закладено 4,5 млрд грн. За даними Держстату, станом на вересень аграрії отримали від держави 1 млрд 551 млн грн.

Зокрема, 389,7 млн грн за сплату єдиного соціального внеску були нараховані сімейним фермерським господарствам. На часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва уряд виділив 546,78 млн грн.

Наразі триває подача заявок банків від імені аграріїв на відшкодування відсотків за кредитами. На здешевлення кредитів для фермерів вже виділено 564,7 млн грн.

Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства сягнула 164, 5 млн грн, однак збір заявок від аграріїв ще триває. Розподілені наразі кошти стосуються заявок за 2019-2020 роки.

Щодо держпідтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, то її ще розраховують. Відомо про фінансування одного її напряму: дотацій за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок – 50 млн грн.

На думку експертів, наступного року держпідтримка фермерів зросте, адже ухвалений закон розширює коло аграріїв, які можуть її отримати.