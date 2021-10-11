ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

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«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

10-16 жовтня 2021 р. будуть проводитися планові

технічні роботи на електромережах Макарівщини:

10 жовтня 2021 р.

Королівка: Петровського

Рожів: Молодіжна, Миру, Леніна

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

11 жовтня 2021 р.

Рожів: Миру, Щорса, Молодіжна, Леніна

Фасівочка: Хутірська, Лугова, Володимирська, Шпортенка

Бишів: Підгаївська, Підгаївський, Шкільна, Київська

Соснівка: Анатолія Сніжка, Шкільна, Пшенична, Леніна, Шевченка, Лесі Українки

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова, Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева

Лишня: Київська, Київський, Шевченка, 40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова

Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр

(з 10.00 год. до 14.00 год.)

Макарів: Проектна, Стуса Василя

Ясногородка: Чкалова, Польова, Дружби, Шевченка, Калинова, Довгий Брід, Богушівська, Київська, Підлісна, Хуторська, Слобода, Петрівська, Сонячна, Будівельна, КТП в полі, Невизначена

Мотижин: В.Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, Довга, Старий Шлях, Надія

Тернопільське: Лісна, Лановецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіжна, Тернопільська

Мостище: Щорса

Людвинівка: Калинівський, Чапаєва, Польова, Дружби, Леніна

Новосілки: КТП в полі

Борівка: Центральна

Макарів: Б.Хмельницького

Яблунівка: Польова, Миру

Копилів: КТП в полі

Небелиця: Миру

Пашківка: Жовтнева

(з 10.00 год. до 17.00 год.)

12 жовтня 2021 р.

Миколаївка: Миколаївська, Персикова, СТ «Лісова», КТП в полі, Вишнева

Березівка: Миколаївка

Колонщина: Таврійська

Фасівочка: Хутірська, Лугова, Володимирська, Шпортенка

Рожів: Леніна

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка

Яблунівка: Поліська, Грушевського

Чорногородка: Польова, Мирний пров., Франка, Будівельна, Поліська

Козичанка: Леніна, Садова, Слобода

Чорногородка: Зарічна, Лісова, Слобода, Поліська, Будівельна, Київська, Польова, Ірпінська, Бишівська, Дубина

Маковище: Шевченка

Макарів: Проектна, Стуса Василя

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

13 жовтня 2021 р.

Фасівочка: Хутірська, Лугова, Володимирська, Шпортенка

Рожів: Леніна

Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія

Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна

Макарів: Ватутіна

Вишеград: Київська

Мотижин: Слобода

Копилів: Миру

Людвинівка: Калинівський

Липівка: Шевченка

Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка

Гавронщина: Польова

Березівка: КТП

Плахтянка: Коцюбинського

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Макарів: Заводський, Ярослава Мудрого, Першотравнева, Молодіжна, Веселкова, Зарічна, Франка, Донецька, Сірка Івана, Льотчика Потапенка, Кошового, Комунальна, Б.Хмельницького, Кочубея, Лазурна, Заводська, Яровий, Довбуша, Юність, Затишна, Ольгинська, Пушкіна, Довженка Олександра, Абрикосова, Шкільний, Героїв Чорнобиля, Шевченка, Героїв Крут, А/С, Гончара Олеся, Олени Теліги, Львівська

Зурівка: Дачна, Горького

Завалівка: Шевченка

Фасівочка: Левадна, Володимирська, Леніна, Колгоспна, Веселкова, Валова, Полтавська, Харківська, Хутірська, Лугова, Шпортенка, Кривоноса, Теліги Олени

Рожів: Леніна

Макарів: Шевченка, Б.Хмельницького, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, А/С

(з 9.00 год. до 20.00 год.)

Великий Карашин: Набережна, Польова, Шевченка, Перемоги

Карашин: Окружна

Мар’янівка: Калініна, Червоноград, Кірова, Піонерська, Львівська, Дрогобицька, Роздільна, Леніна, Шкільна, Тельмана, Пролетарська, Колгоспна, Пальтонівка

Колонщина: Марянівка

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

14 жовтня 2021 р.

Макарів: Проектна, Стуса Василя

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка

Грузьке: Пролетарська, Червоноармійська, Піонерська, Леніна, Зарічна, Ватутіна, Молодіжна, Авіаційна, Фрунзе, Червоноармійська, Франка, Івано Франківська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

15 жовтня 2021 р.

Новосілки: Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру

Осиково: КТП в полі, Горького, Чапаєва, Ватутіна, Київська, Ватутіна пров., Івана Мазепи, Садова, Лугова, Травнева, Лісна, Абрикосова, Квітнева

Лишня: Польова, Шевченка, Київська, 40 років Жовтня, Київський, Запорізька, Кар’єрна, КТП в полі, Садова

Мостище: Щорса, Рибчин Яр, Шевченка, Осиківська, Кірова, КТП в полі, Лісова

Макарів: Проектна, Стуса Василя

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Маковище: Шевченка, Жовтнева, Польова, Центральна, Набережна, 40 років Перемоги, Молодіжна, Садова

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка, Підлісна, Лісова, 1 Травня, Жовтнева

Буян: Вокзальна, Нова, 60-річчя Жовтня, 1 Травня, Заводська, Пролетарська

Кодра-торф: Кірова, Нова, Шевченка, Кооперативна, Молодіжна, Механізаторів, 1 Травня, Партизанська, Підлісна

Колонщина: Марянівка

Кодра: Шевченка, Молодіжний пров., Невизначена

Макарів: Ярослава Мудрого, Ватутіна

Гавронщина: Київська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

16 жовтня 2021 р.

Осиково: КТП в полі, Горького, Чапаєва, Ватутіна, Київська, Ватутіна пров., Івана Мазепи, Садова, Лугова, Травнева, Лісна, Абрикосова, Квітнева

Лишня: Польова, Шевченка, Київська, 40 років Жовтня, Київський, Запорізька, Кар’єрна, КТП в полі, Садова

Мостище: Щорса, Рибчин Яр, Шевченка, Осиківська, Кірова, КТП в полі, Лісова

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

Макарів: Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса Василя, Садова, Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка Олександра, Піонерська, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, Бондаренка, Паркова, Дніпровський, Правди, Київський, Московська, Житня, Чкалова, Гетьманський пров., Ковпака, Аптечна, Короленка, Поштовий, Черняховського, Шляхетська, Шевченка, Ярослава Мудрого, Нова, Дорожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, Кочубея, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Жовтневий, Героїв Чорнобиля, Б.Хмельницького, Абрикосова, Першотравнева, 8 Березня, Заводська, Банківська, Жовтнева, Лесі Українки, Волощенка, Незалежності, Шкільний, Свободи, Набережна, Лозівська, Механізаторів, Калініна

Ясногородка: Калинова, Підлісна

Гавронщина: Київська

Забуяння: Новошепелицька

Великий Карашин: Ровенська

Копилів: Заводська

Фасівочка: Хутірська

(з 9.00 год. до 19.00 год.)