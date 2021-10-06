Виконавчий напис нотаріуса: як відмінити стягнення коштів?

Останнім часом збільшилася кількість звернень клієнтів до системи безоплатної правової допомоги з питань про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

З даного питання консультує фахівець Макарівського бюро правової допоги Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тарас Бенедіктов

З 6 липня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції, що дозволив банкам автоматично списувати з рахунків громадян борги на вимогу державних та приватних виконавців при наявності заборгованості по: житлово-комунальним послугам, штрафам (щодо адміністративних правопорушень), аліментів, зарплат.

Одним з документів, на підставі яких здійснюється стягнення боргу – є виконавчий напис нотаріуса.

Виконавчий напис нотаріуса дозволяє в значно коротші проміжки часу розпочати процедуру стягнення заборгованості, ніж у судовому порядку, у зв’язку з цим, він став доволі поширеним у колекторів, фінансових компаній, ломбардів.

Що потрібно знати особі

з якої стягують заборгованість?

Законодавством визначені чіткі вимоги як до змісту виконавчого напису, так і для документів, на підставі яких він може бути вчинений.

Важливим критерієм є строк, в межах якого напис може бути вчинено. Порушення вимог закону призводить до визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, а виконавче провадження підлягає закриттю.

Документ, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис, можна перевірити. Боржник має бути повідомлений якнайменш за 30 днів до вчинення виконавчого напису про порушення кредитних зобов’язань та ліквідувати порушення, які були допущені, оскаржити виставлену вимогу в судовому порядку або виставити заперечення кредитору. У випадку невиконання жодної з цих дій, заборгованість вважається безспірною та підлягає стягненню.

Документи, на підставі яких

нотаріус може вчинити виконавчий напис: