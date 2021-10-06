Ціни на м’ясо та сало в Макарові

У середньому українці споживають близько 45 кілограмів м’яса на рік. Більша частина з загального обсягу споживання (24 кілограми) – це курятина. На другому місці – свинина, а на третьому – яловичина. Також традиційним українським продуктом завжди вважалося сало. Сьогодні ми перевіримо, де в Макарові можна придбати дану продукцію.

Чи не найрізноманітніший асортимент продукції пропонує «Фора». Так, наприклад, куряче філе тут можна придбати за ціною 128 грн за кілограм, свинячий ошийок обійдеться Вам у 159 грн за кілограм, а яловичина – 219 грн/кг.

У «Бджілці» куряче філе обійдеться у 120.99 за кілограм, а свинячий ошийок – 164.99 за кілограм.

Куряче філе можна придбати й в «АТБ» – тут за кілограм доведеться віддати 130 грн.

Також в Макарові є багато спеціалізованих м’ясних магазинів.

«Наша ряба» пропонує куряче філе за ціною 125.90 грн за кілограм. Окрім курятини там також можна придбати ошийок (162.90 грн/кілограм), а також яловичину – 215 грн за кілограм.

Також багатий асортимент м’яса пропонує «М’ясничОК» (магазин «Здвиж»). Тут можна придбати курятину (119 грн/кг), свинячий ошийок (150 грн/кг), а також сало за ціною 105 гривень за кілограм.

А от магазини «П’ятачок» та «М’ясо Тут» спеціалізуються переважно на свинині. У «П’ятачку» свинячий ошийок обійдеться у 167.10, а в «М’ясо Тут» – 162 грн за кілограм. Також у «П’ятачку» можна придбати сало за ціною 100 грн/кг.

М’ясо та сало також можна придбати на місцевому ринку. Свинячий ошийок тут, наприклад, обійдеться Вам у 150 грн/кг, а сало тут можна придбати від 90 грн за кілограм.