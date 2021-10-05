Всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, отримають підтримку від держави, – Марина Лазебна

Субсидії отримають всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг. Про це заявила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час прес-конференції.

«Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого перебігу опалювального сезону. Як би не змінювались тарифи, всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, обов’язково отримають підтримку від держави», – підкреслила Марина Лазебна.

Вона зауважила, що після посилення цільового характеру виплат субсидії отримають родини, які їх насправді потребують, і для яких це питання життєво важливе.

Міністр зазначила, що у держбюджеті на цей рік на виплату субсидій передбачено 35,2 млрд гривень. «На сьогодні всі заявки органів соціального захисту населення на виплату житлових субсидій населенню фінансуються Мінсоцполітики в повному обсязі. Також у Верховній Раді знаходиться законопроект, який передбачає збільшення фінансування субсидій у цьому році ще більш ніж на 12 млрд гривень», – повідомила Марина Лазебна.

Вона зазначила, що у разі збільшення комунальних тарифів розмір субсидій буде збільшуватися автоматично. «Жодних додаткових заяв чи інших документів від людей не потрібно. Якщо ж людина не отримувала субсидію, але через зростання тарифів їй знадобилась така допомога, вона може звернутись за нею в будь-який момент. І субсидію призначать одразу в місяць звернення», – пояснила Марина Лазебна.

Вона також підкреслила, що для мешканців регіонів, які потраплять до «червоної зони» внаслідок поширення епідемії COVID-19, автоматично на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій. «Коли люди вимушено знаходяться вдома, працюють з дому, діти вчаться дистанційно, вони споживають більше води, газу та електрики. Збільшення норм споживання відбудеться автоматично», – сказала Марина Лазебна.

Міністр додала, що минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько трьох мільйонів домогосподарств. Мінсоцполітики очікує, що цього сезону буде співставна цифра. Станом на вересень житлова субсидія призначена вже майже 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично – майже двом мільйонам. Заяви від людей продовжують надходити, процес призначення триває.

Згідно з очікуваннями Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складатиме близько двох тисяч гривень.

Міністерство соціальної політики України