ДИНАСТІЇ: БАТЬКИ І ДІТИ

(Закінчення.

Поч. у № 36 від 17 вересня 2021 року,

№ 37 від 24 вересня 2021 р.).

Володимире Васильовичу, ваша родинна династія бере початок від мами – Галини Ульянівни. І першою, хто продовжив її справу, – Надія, старша Ваша сестра.

Це правда. Хоча її душа прагнула бути педагогом. Надіїну мрію втілила в життя донька – Ірина.

Надіє, тепер питання до Вас: наразі Ви геть домашня, доглядаєте внука Богданчика, вирощуєте чудові квіти, а скільки років працювали у сфері медицини?

Давайте разом поміркуємо: 14 років працювала операційною медичною сестрою, 17 – у відділенні «швидкої допомоги», 3 роки викладала курс «Лікувальна справа» на фельдшерському відділенні в нашому рідному медичному коледжі. Отож загалом – 34 роки. Так швидко минули!

У пісні співається: «…було це недавно, було це давно». Як же Ви, Надіє, стали медиком?

О, це така історія! Коли я була малою, то чомусь часто хворіла: день-два побуду в дитячому садку, а тиждень – вдома. Тоді батько говорив: «Тільки хтось чхнув на Сахаліні, а в Макарові наша Надя вже захворіла!». Ну, не могла я перебувати в дитсадочку, щось там вадило мені! А батькам де мене подіти? Мама наша працювала операційною сестрою в Макарівській лікарні. Залишати мене вдома боялась, то ж і брала з собою на роботу, де з розумінням ставились до такої ситуації. І мене там доглядали й виховували в перерві між операціями всі, хто чергував на маминій зміні: хірурги Дмитро Гнатович Стовбун і Лідія Володимирівна Стовбун (подружжя), Микола Федорович Книр… Я їх називала моїми нянями.

А в ті роки домашню няню було знайти нелегко. Та й місць у дошкільних дитячих закладах завжди не вистачало. Батьки по можливості брали дітей на роботу, хто де працював. Отож часто діти артистів росли за кулісами сцени, а хто – на знімальному майданчику, і т.д., а Ви – в операційній. Діти на роботі – тоді це було звичайним явищем!

Так я, можна сказати, виросла в операційній. Все там було для мене звичним: обстановка, робочий ритм… Після закінчення нашого медучилища – в 1978 році – я не роздумувала довго: замінила маму на посаді операційної сестри, а вона перейшла на роботу в інфекційне відділення. І бачите, як життя склалося: ще й працювала разом з «своїми нянями»! Всі вони були мені як рідні.

А крім того, пощастило на наставницю – старшу сестру операційного блоку Ларису Петрівну Книр. Я й до сьогодні вдячна їй за те, що передавала мені свій досвід. Операції були різні: кесареві розтини, гланди, аденоїди,катаракти, шлунки, фібріоми, ампутації… Для цього необхідна старанна підготовка: стерилізація і викладка потрібних інструментів для операції, перев’язочних матеріалів – все це треба робити операційній сестрі, а коли виникає необхідність, то доводиться бути й асистентом хірурга (на фото: під час нічної невідкладної операції Надя асистент у хірургів – Івана Андрійовича Ромашка – ліворуч – та Григорія Івановича Тищенка).

Коли я поїхала на курси підвищення кваліфікації в обласну лікарню, то дивувалась: там операційні сестри мали «вузьку спеціалізацію». Тобто, одна, наприклад, тільки перев’язує гемороїдальні вузли, друга має справу тільки з холециститами, жовчними міхурами. Постав їх на іншу роботу, наприклад, на видалення апендициту, – вони не знають, які інструменти потрібні для операції! А наші сестрички знали і вміли все!

Працювала б я у хірургії аж до пенсії, та за станом здоров’я довелось перейти на «швидку допомогу». Тому в моїй трудовій книжці є тільки три записи: «зарахована на посаду операційної медичної сестри», друга – «переведена на посаду фельдшера-диспетчера у відділення «швидкої допомоги», а третя – «прийнята на посаду викладача…» – це я 3 роки в нашому медичному коледжі читала для майбутніх фельдшерів курс «Лікувальна справа».

А крім того, пощастило на наставницю – старшу сестру операційного блоку Ларису Петрівну Книр. Я й до сьогодні вдячна їй за те, що передавала мені свій досвід. Операції були різні: кесареві розтини, гланди, аденоїди,катаракти, шлунки, фібріоми, ампутації… Для цього необхідна старанна підготовка: стерилізація і викладка потрібних інструментів для операції, перев’язочних матеріалів – все це треба робити операційній сестрі, а коли виникає необхідність, то доводиться бути й асистентом хірурга (на фото: під час нічної невідкладної операції Надя асистент у хірургів – Івана Андрійовича Ромашка – ліворуч – та Григорія Івановича Тищенка). Коли я поїхала на курси підвищення кваліфікації в обласну лікарню, то дивувалась: там операційні сестри мали «вузьку спеціалізацію». Тобто, одна, наприклад, тільки перев’язує гемороїдальні вузли, друга має справу тільки з холециститами, жовчними міхурами. Постав їх на іншу роботу, наприклад, на видалення апендициту, – вони не знають, які інструменти потрібні для операції! А наші сестрички знали і вміли все! Працювала б я у хірургії аж до пенсії, та за станом здоров’я довелось перейти на «швидку допомогу». Тому в моїй трудовій книжці є тільки три записи: «зарахована на посаду операційної медичної сестри», друга – «переведена на посаду фельдшера-диспетчера у відділення «швидкої допомоги», а третя – «прийнята на посаду викладача…» – це я 3 роки в нашому медичному коледжі читала для майбутніх фельдшерів курс «Лікувальна справа». Маєте відзнаки за роботу?

Мені присвоїли вищу категорію операційної сестри. Це було і моральне, і фінансове заохочення. Але найбільша винагорода для людини є та, що вона принесла користь суспільству.

«Дві речі цінуються тільки тоді, коли їх нема, –

молодість і здоров’я».