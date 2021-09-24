НА COVID-19 ЗАХВОРІЛО БІЛЬШЕ 30 МЕШКАНЦІВ МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

За даними Фастівського лабораторного центру, за тиждень коронавірусну хворобу виявлено у 32 мешканців Макарівської громади. Водночас зареєстровано 8 одужань.

10 нових випадків COVID-19 діагностували в Макарові, 4 – в Липівці й Березівці, 2 – в Кодрі, Рожеві й Копилові, а також по 1 – в Маковищі, Людвинівці, Северинівці, Калинівці, Карашині, Мотижині, НІжиловичах й Наливайківці.

Одужання було зафіксоване в Макарові (3), Гавронщині і Мар’янівці (по 2), а також Липівці (1).

Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. підтвердилося 2661 випадків коронавірусної хвороби, видужало 2532 жителів та померло 46 мешканців.

На сьогодні Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради входить до другої хвилі переліку лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Тому функціонує у штатному режимі. Усі пацієнти, які отримують стаціонарне лікування, проходять обов’язкові ПЛР тести на визначення COVID-19. Пацієнти з позитивними результатами, які потребують госпіталізації, направляються на лікування в лікарні в м. Ірпінь, Біла Церква та Кагарлик. Наразі саме лікарні в цих містах відносяться до закладів лікування першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Їх заповненість близько 67%.