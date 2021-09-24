Катерина Моїсеєнко: «Намагаємося йти маленькими кроками до великої цілі»

Богдан Рябець та Катерина Моїcеєнко – молоді підприємці, що відкрили перший в Макарові магазин камуфляжного одягу.

Розкажіть, з чого все почалося ? Як виникла ідея створити в Макарові магазин камуфляжного одягу ?

Взагалі камуфляжним одягом займався ще мій батько починаючи з 1994 року. Ми ж почали займатися цим напрямком із 2019 року. Спершу це була точка на Макарівському ринку, а у 2021 році ми вже функціонуємо як магазин.

Чому саме камуфляжний одяг? На перший погляд, це не найбільш популярна продукція…

У тому то й справа. В Макарові до нас не було спеціалізованого магазину по камуфляжному одягу. В принципі, ми поки що також не можемо назвати себе спеціалізованим магазином, але розвиваємося та прагнемо цього. Також велику роль відіграло те, що мені ця тема є досить близькою: з дитинства я полюбляв ходити з батьком на риболовлю, полювання, тож не зі слів знаю, що потрібно нашим клієнтам.

А чому Ви вирішили перейти від ринку до магазину ?

Ми чудово розуміли, що або відкриваємося і розвиваємо нашу справу далі, або вона просто доживає на місцевому ринку. До речі, ми дуже довго відкладали відкриття магазину. По-перше, це вимагало певних грошових витрат, а по-друге, було дещо страшно починати щось нове. Однак влітку ми вирішили, що відтягувати вже немає куди – або зараз, або ніколи. Тож ризикнули і зараз намагаємося йти маленькими кроками до великої цілі.

Яку продукцію зараз можна придбати у вашому магазині ?

Наразі асортимент у нас досить різноманітний: від камуфляжного одягу до взуття та звичайного одягу. Є у нас і аксесуари на кшталт сумок, ременів. Перевагу ми надаємо українським виробникам, хоча також є і товари з-за кордону : Польщі, Китаю.

Що є найскладнішим у Вашій справі ? Можливо з чимось виникають труднощі?

Найскладнішим є, мабуть, знайти товар, який задовольнить клієнтів. Тому намагаємося знаходити найбільш оптимальні варіанти у співвідношенні ціна-якість.

А якісь позитивні моменти можете назвати у своєму бізнесі?

Насправді їх багато. Особливо приємно згадується той день, коли у перші дні після відкриття магазину до нас завітав чоловік, який провів у нас досить багато часу, цікавився товарами і придбав у нас взуття. А на запитання про те, звідки він дізнався про наш магазин відповів, що побчивши вивіску нового магазину вирішив прийти і підтримати молодих підприємців. Це було дуже приємно, після такого з’являється ще більше натхнення працювати.

Тож які плани у Вас на майбутнє ?

В майбутньому ми хочемо стати саме спеціалізованим магазином, в якому макарівчани зможуть придбати камуфляжний одяг, тактичне взуття, та ті речі, що необхідно для риболовлі, полювання, або просто активного відпочинку.