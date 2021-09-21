Осінні роботи у вересні: що потрібно зробити у саду

Вересень — не привід зітхнути з полегшенням і сумом. Досвідчені садівники знають, що на ділянці ще залишаються десятки невідкладних справ. В саду, на городі і в квітнику кипить життя, а значить, вам доведеться ще чимало попрацювати, інформує Ukr.Media.

Багато овочів, фруктів і ягід вже прибрані, банки з закрутками перекочували у підвал, літні квіти сховалися до наступного сезону. Але холодні ночі і перші осінні дощі не знімають з вас відповідальності за ті рослини, що залишаються в саду на зимівлю. А значить, час знову братися за справу, не випускаючи з уваги нічого.

10 найбільш важливих справ в саду

Продовжуйте збір врожаю фруктів та ягід. У вересні прибирають пізні сорти яблук і груш, обривають горобину, осінні сливи і тернину. Збирати врожай потрібно, починаючи з нижніх гілок, поступово переходячи до верхніх. Фрукти пізніх (зимових) сортів зазвичай добре зберігаються, а значить, варто заздалегідь подбати і про місце для них.

Внесіть добрива під кущі та дерева. Великі (особливо плодоносні) рослини і ґрунт під ними виснажилися за сезон, а значить, запас поживних речовин потрібно терміново поповнювати. Восени в ґрунт не вносять азотні добрива, щоб не провокувати зростання листя і пагонів, а роблять упор на калійні та фосфорні. Вам підійдуть мінеральні комплекси з позначкою «осіннє», зола, суперфосфат, сірчанокислий і хлористий калій.

Обробіть сад від шкідників. До того, як листя опаде з дерев і кущів, а зимуючі комахи сховаються в ґрунт, сад потрібно обробити інсектицидами. Не варто відкладати обробку на жовтень — шкідники вже підуть глибоко в землю. Крім того, після листопаду обприскувати дерева потрібно буде вже іншими засобами.

Очистіть пристовбурні кола. Не слід залишати пристовбурні круги і міжряддя малини, полуниці та інших ягідників не прополеними на зиму. За час, що залишився до холодів, бур’яни встигнуть розростися, розмножитися і ще щільніше захопити відвойовану територію. Позбавтеся від них, підкопавши коріння або змастивши листя гербіцидом. Після видалення рослинних залишків прорихліть землю і замульчуйте її торфом, перепрівшою тирсою, перегноєм або іншим доступним матеріалом.

Проведіть вологозарядкові поливи. Після спекотного і сухого літа деревам потрібен рясний вологозарядковий полив. Ґрунт під ними повинен промокнути на 1-1,5 м. Для цього молодим деревцям потрібно 40 л води, дорослим деревам — 50-70 л, а крупномірам — понад 100 л. Важливо пам’ятати, що такий полив можна здійснювати тільки після того, як з дерев облетіла велика частина листя.

Зробіть санітарну обрізку. Уважно огляньте кущі, дерева і ягідники і видаліть всі засохлі, хворі, пошкоджені пагони. Після цього можете відразу здійснити формуючу обрізку саду, а можете відкласти її до кінця зими — початку весни. Не забудьте про кущі суниці — востаннє видаліть вуса й хворі листя.

Посадіть молоді дерева і кущі. Поки в пам’яті свіжі всі цікаві сорти і незвичайні види дерев і чагарників, прикрасьте свій сад новими зразками. На початку осені молоді саджанці продаються в розплідниках в достатку, а якщо ви посадите їх у вересні, то у них буде час вкоренитися. Заздалегідь (за 2 тижні) приготуйте для саджанців ями і поживну ґрунтосуміш, щоб не довелося поспіхом прикопувати їх куди попало.

Побілити стовбури дерев. Якщо не впевнені, що зможете потрапити в сад в кінці зими, коли перші сонячні промені, відбиваючись від білосніжного покриву, стають небезпечними для дерев, краще проведіть побілку восени. Використовуйте для цього водоемульсійну фарбу, яка перенесе осінні дощі і не злізе. Також можна обмотати стовбури і скелетні гілки дерев білою мішковиною, спанбондом або іншим матеріалом, що не пропускає світло.

Обріжте малину. Після збору останніх ягід ремонтантної малини приступайте до обрізання всіх кущів, зокрема і літніх сортів. У літньої малини видаліть пагони, гілки (вони коричневого кольору), а молоді укоротіть. Ремонтантну малину зріжте до основи або, якщо хочете отримати частину ягід у першій половині літа, залиште на кущі 3-5 сильних гілок і укрийте їх на зиму так само, як звичайну малину.

Приберіть пізні сорти картоплі і почніть прибирання коренеплодів. Не пізніше вересня потрібно викопати картоплю і покласти її на зберігання. Справа навіть не в тому, що після всихання бадилля вона вже не росте, а в тому, що ґрунтові комахи, як і раніше, хочуть їсти. Та й осінні дощі можуть перетворити кнопку картоплі в справжній кошмар. Також у вересні потрібно прибирати буряк, моркву, редьку, ріпу та інші коренеплоди.

Накрийте грядки з зеленню і овочами. Якщо в прогнозі погоди для вашого регіону передбачаються заморозки, укрийте гряди з овочами і зеленими культурами спанбондом або плівкою. Закривайте на ніч парники і теплиці, оскільки холодні ночі негативно позначаться на швидкості зростання і визрівання овочів.

Пролийте землю біопрепаратами. Якщо під час літнього сезону ви виявили, що на грядах розвиваються грибки або шкідливі бактерії, після збору врожаю бажано обробити ґрунт, щоб позбутися від цієї проблеми на наступний сезон.

Заготовте ґрунт для розсади. Розгрібати сніг і довбати мерзлий ґрунт взимку — задоволення на любителя. Тому ґрунт для розсади варто заготовити заздалегідь, набравши його з гряд, звільнивши від бур’янів. Восени мішки з ґрунтом поміщають в сухе місце і залишають до весняної пори, туди ж можна віднести пісок, торф, попіл та інші компоненти, які ви плануєте використовувати в лютому-березні.

Висмикніть кущі ґрунтових помідорів і огірків. Якщо ви живете не на півдні країни, то вересень — останній місяць для ґрунтових помідорів і огірків. Якщо ваші посадки ще не загинули від переохолодження і хвороб, не провокуйте їх, а зберіть плоди і видаліть бадилля з ділянки. Хворі екземпляри спаліть, здорові відправте в компост або в основу теплих грядок, але, в будь-якому разі не залишайте на зиму на місці. Зібрані помідори можуть ще дозріти, а потім їх можна з’їсти або законсервувати.

Підготуйте неопалювані теплиці до зими. Не варто затягувати і з тепличними овочами — кінець вересня і початок жовтня — це крайній термін і для них. Після збирання рослин вам потрібно буде перекопати ґрунт у теплиці, знезаразити приміщення, провітрити його, провести дрібний ремонт і вимити всі поверхні і опори.

Посійте сидерати. На самому початку місяця можна посіяти осінні сидерати. До холодів вони не тільки не втратять схожість, але і непогано підростуть, захистивши ґрунт від бур’янів, прорихливши його і ставши альтернативою комплексним добривам. Краще всього покажуть себе гірчиця, суріпиця, олійна редька, горох, віка, конюшина, фацелія та інші морозостійкі рослини. З настанням холодів ви можете закрити їх в ґрунт, а можете і залишити до весни.

Закладіть високі грядки. Якщо ви не знаєте, куди дівати траву з газону, бадилля овочів, гілки дерев після обрізки та інші рослинні залишки, до того ж хочете навесні взятися за посадку якомога раніше, закладіть високі грядки. Їх готують саме у вересні, поки тепла погода дозволяє запустити необхідні процеси, а відходів на ділянці достатньо для наповнення.

Продовжуйте догляд за пізніми сортами капусти. Пізня капуста у вересні ще залишається на грядах, однак забувати про неї не потрібно. По-перше, регулярно збирати з листя слимаків і гусениць, припудрюйте качани і міжряддя золою і тютюновим пилом. По-друге, в суху погоду не пропускайте рясні поливи кожні 5-6 днів. І нарешті, якщо від надміру дощів капуста почала тріскатися, підкопайте її так, щоб бічні (тонкі) корінці порвалися, тоді приплив вологи листя скоротиться.

Внесіть осінні добрива і перекопайте ґрунт. На звільнені від бур’янів гряди восени вносять добрива з низьким вмістом азоту. Підійде зола з розрахунку 1 стакан на 1 кв. м або суперфосфат (40-50 г на 1 кв. м). Ґрунт з розсипаним добривом перекопують, намагаючись не розбивати грудки. Так земля краще промерзне взимку і швидше прогріється з початком весни.

За матеріалами ukr.media