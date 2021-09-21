21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

Сьогодні 21 вересня відзначається велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Які традиції і прикмети існують, що можна і не можна робити в свято.

Марія народилася в сім’ї благочестивих Іоакима і Анни, які, доживши до старості, були бездітними, дуже сумували з цього приводу і невблаганно молили Господа послати їм немовля. І, нарешті, Господь почув їхні благання, пославши Ганні вагітність. Радісну звістку приніс Ганні Ангел: «Господь почув молитви твої, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі».

У народі 21 вересня здавна називають святом врожаю – Осеніни – і Другою Пречистою, дуже люблять і широко святкують. З кінця серпня починалася низка народних свят, які пов’язані з Пресвятою Богородицею – Перша Пречиста відзначається 28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці, Друга Пречиста – 21 вересня, Третя Пречиста – 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Про ці дні в народі склали приказку: «Перша Пречиста жито засіває, Друга – дощем поливає, а Третя – снігом покриває».

В українських народних традиціях свято Різдва Пресвятої Богородиці належить до жіночих свят, жінку шанують як матір, продовжувачку роду і берегиню вогнища.

В цей день в народі вшановували свято родючості землі, зустрічали його дуже пишно і святкові заходи тривали 5 днів. Перший день, 20 вересня, вважався передсвятковим, наступні 4 дні – головними днями святкувань. Порівняти Осеніни можна з Масницею, вони також весело, ситно і розмашисто проходили в народі. Накривалися пишні столи, люди ходили один до одного в гості, за столом збиралася всі родичі, влаштовувалися веселі ярмарки, проходили оглядини наречених, призначалися дати весіль.

Прикмети і традиції

У цей день молитва до Пресвятої Богородиці має особливу силу, моляться про здоров’я і щастя сім’ї, дітей, ті, хто мріє про дитину, моляться Богородиці про те, щоб вийшло зачати дитину, ті, хто вже носить під серцем дитину, просять вдалих і легких пологів і здоров’я новонародженому.

Свято Різдва Богородиці дуже світле, радісне, не можна оскверняти його поганим словом чи ділом, не можна ображатися, лихословити, злитися, заздрити, підвищувати голос на близьких і дітей.

Особливо добре в цей день проявити доброту і зробити якусь благородну справу на благо людей, допомогти і проявити турботу, милостиню нужденному.

Не можна в цей день допускати поганих думок, помисли повинні бути чисті і щирі. Навіть недругу краще послати подумки благословення і прощення.

У цей день потрібно просити в молитвах про найпотаємніше – Богородиця обов’язково почує і допоможе.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, на Другу Пречисту ворожили на судженого і намагалися вмитися до світанку, вірили в прикмету: “вмиєшся до світанку – до кінця року заміж вийдеш”. І в те, що “З ким будеш в цей день цілуватися – з тим все життя проживеш”. Господині намагалися на Різдво Богородиці порадувати сім’ю багатим столом, готували смакоту, пекли пироги з різними начинками, намагалися, щоб стіл буквально ломився від страв – дякували і вітали новий урожай на столі. Люди вірили, що чим більше страв на столі в цей день, тим багатшою буде людина в наступному році.

На Другу Пречисту намагалися позбутися від старого одягу, вважаючи, що після цього свята починається новий період в житті.

Різдво Пресвятої Богородиці не тільки одне з великих церковних свят, воно має не тільки велике релігійне, але культурне значення. У цей день шанують сімейні цінності, ще тісніше стають сімейні узи. Добре і світле свято дає людям віддушину, дозволяє зібратися родиною за святковим столом, приділити увагу рідним і близьким людям, зробити коротку паузу в низці повсякденних справ і відпочити душею в колі дорогих серцю людей.

За матеріалами inlviv.in.ua