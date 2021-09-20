Отримати професію в Макарівському навчально-виробничому комбінаті можна безкоштовно певним категоріям учнів

МНВК запрошує БЕЗКОШТОВНО учнів старших класів із багатодітних сімей, дітей сиріт, дітей воїнів АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримати слідуючі робітничі професії.1. Візажист – стиліст2. Перукар – модельєр3. Манікюрник4. Швачка – модельєр5. Оператор комп’ютерного набору.Звертатись за адресою: смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського(Фрунзе) 60.Телефони для довідок: (04578) 5 28 55, (095) 186 57 51
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