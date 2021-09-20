Графік відключень світла



За повідомленням офіційного сайту

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

18-25 вересня 2021 р. будуть проводитися

планові технічні роботи на

електромережах Макарівщини:

18 вересня 2021 р.

Бишів: Новоселицька, Гайок, Римаря, Жданова, Захисників України, Шевченка, Польова, Київська, Сонячна, Набережна, Степова, Брусилівська

Лишня: Набережна, 40 років Перемоги, Кар’єрна, 40 років Перемоги пров., Київська, КТП в полі, Шевченка, Лісна

Забуяння: пров. Гната Майстренка

Калинівка: Спортивна

Пашківка: Колгоспна, Київська, Центральна, Польова, Жовтневий, Жовтнева, Щастя, Шевченка, Зелена, Зарічна, Поліська, Вінницька, Зоряна, Північна, Південна, Молодіжна, Вишнева

Грузьке: Червоноармійська, Фрунзе, Піонерська, Леніна, Заводська, Ватутіна

Горобіївка: Калинова, Зарічна

Андріївка: О.Меля

Осиково: Чапаєва

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

19 вересня 2021 р.

Новосілки: Старосільська, Польова, Ірпінська, Центральна, Шкільна, Кошового, Шевченка, Жовтнева, Київська, Кучеренка, Карпилівська, Невизначена

Мостище: Шевченка

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

20 вересня 2021 р.

Ясногородка: Чкалова, Польова, Дружби, Шевченка, Калинова, Довгий Брід, Богушівська, Київська, Підлісна, Хуторська, Слобода, Петрівська, Сонячна, Будівельна, КТП в полі, Невизначена

Мотижин: В.Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, Довга, Старий Шлях, Надія

Тернопільське: Лісна, Лановецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіжна, Тернопільська

Мостище: Щорса

Людвинівка: Калинівський, Чапаєва, Польова, Дружби, Леніна

Новосілки: КТП в полі

Борівка: Центральна, Невизначена

Макарів: Б.Хмельницького

Яблунівка: Польова, Миру

Копилів: КТП в полі

Пашківка: Жовтнева

Небелиця: Миру, Шевченка,

Молодіжна

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

Грузьке: Червоноармійська, Фрунзе

Пашківка: Київська, Центральна, Польова, Жовтневий, Жовтнева, Щастя, Шевченка, Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна, Зарічна, І. Франка,

Фасова: Шевченка

Весела Слобода: Комсомольська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Фасова: Довга, Франка, Жовтнева, Хуторна

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

21 вересня 2021 р.

Кодра: Ключова, Лесі Українки, Ковпака, Центральна, Кооперативний, Ковпака пров., Шевченка, Варшавська, Північна, Ковпака, Дружби, Партизанська, Красноармійська, Польова, Франка, Миру, Лісова, Садова, Миру пров., Садовий пров., Лісова

Кодра-торф: Партизанська

Людвинівка: Мотижинська, Кагатна, Центральна, Механізаторів, Польова

Фасова: Довга, Франка, Жовтнева, Хуторна, Шевченка, Набережна, Грузецька

Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна, Зарічна, І. Франка, Вишнева, Центральна, Вінницька, Чкалова, Шевченка, Нова, Колгоспна

Весела Слобода: Комсомольська

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

22 вересня 2021 р.

Завалівка: 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка

Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

Леонівка: Набережна

Яблунівка: Грушевського, Миру, Польова

Ясногородка: Хуторська, Київська, Калинова

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Макарів: Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса Василя, Садова, Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка Олександра, Піонерська, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, Бондаренка, Паркова, Дніпровський, Правди, Київський, Московська, Житня, Чкалова, Гетьманський пров., Ковпака, Аптечна, Короленка, Поштовий, Черняховського, Шляхетська, Шевченка, Ярослава Мудрого, Нова, Дорожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, Кочубея, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Жовтневий, Героїв Чорнобиля, Б.Хмельницького, Абрикосова, Першотравнева, 8 Березня, Заводська, Банківська, Жовтнева, Лесі Українки, Волощенка, Незалежності, Шкільний, Свободи, Набережна, Лозівська, Механізаторів, Калініна

Ясногородка: Калинова, Підлісна

Гавронщина: Київська

Забуяння: Новошепелицька

Великий Карашин: Ровенська

Копилів: Заводська

Фасівочка: Хутірська

(з 8.00 год. до 19.00 год.)

23 вересня 2021 р.

Завалівка: 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка

Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська

Яблунівка: Грушевського, Шевченка, Поліська, Бишівська, Молодіжна

Великий Карашин: Ровенська

Леонівка: Бородіна, Набережна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія

Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна

Вишеград: Київська

Мотижин: Слобода

Копилів: Миру

Людвинівка: Калинівський

Липівка: Шевченка

Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка

Гавронщина: Польова

Березівка: КТП

Плахтянка: Коцюбинського

(з 8.00 год. до 19.00 год.)

24 вересня 2021 р.

Новосілки: Старосільська, Кучеренка, Польова, Ірпінська, Центральна, Шкільна, Кошового, Шевченка, Жовтнева, Київська, Кучеренка, Карпилівська, Невизначена

Мостище: Шевченка

Бишів: Новоселицька, Римаря

Новосілки: Садова, Нова, КТП в полі, Дорошенко пров.,

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Колонщина: Воровського, Солов’іна, Відділ зв’язку, Садова, Шевченка, Соборна, Марянівка, 1 Травня, Таврійська, КТП в полі, Єрусалимська, Річкова, Набережна, Невизначена

Миколаївка: Миколаївська, Персикова, СТ «Лісова», СТ «Нарцис», КТП в полі, Головна, Вишнева, СТ «Мрія»

Березівка: Миколаївка, Житомирська, Петропавлівська, КТП

Макарів: Димитрія Ростовського

Северинівка: КТП в полі

Мотижин: В.Довгича

Калинівка: Київська, Калинівська, Макарівська, Лісова, Благодатна, КТП в полі

Макарів: Першотравнева

Копилів: Макарівська, Лісова, Зелена, Сонячна

Грузьке: Піонерська, Леніна, Заводська, Ватутіна

Бишів: Брусилівська

Небелиця: Старий Шлях, Молодіжна, Шевченка, Дружби, 1 Травня, Миру, Невизначена

Кодра: Варшавська

Борівка: Центральна, 1 Травня, Молодіжна, Лісова, Зоряна, Я.Клименко, Закарпатська, Невизначена

Садки-Строївка: Строївка,

Петровського

Ситняки: Миру

Рожів: Леніна, Молодіжна

Ніжиловичі: Першотравнева

(з 8.00 год. до 19.00 год.)

25 вересня 2021 р.

Завалівка: 1 Травня, Сонячна, Солов’їна, Шевченка

(з 8.00 год. до 20.00 год.)