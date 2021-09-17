У лісових справах не може бути байдужості. Народу нашому вічно жити на цій землі (Леонід Леонов)

Вже понад рік ДП «Макарівське лісове господарство» очолює Віталій Смолін. Трудова діяльність якого почалася з лісничого Базарського лісництва в Житомирській області, директора лісового господарства, генерального директора ДП «Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств», м.Ужгород, генерального директора приватного підприємства, директора державного підприємства «Київське лісове господарство», м.Київ.

Це людина нова для Макарівщини, але як він сказав у приватній розмові, за рік роботи на підприємстві, Макарівщина і лісове господарство нашого мальовничого краю, стали для нього рідними, а проблеми, які довелося вирішувати – першочерговими не тільки в роботі, а й в житті.

Про те, як довелося рятувати Макарівський лісгосп від повного банкрутства, як у нас продають ліс і хто його може купити і не тільки про це, у нашій з Віталієм розмові.

На державному підприємстві «Макарівське лісове господарство» працює 197 працівників, 8 структурних підрозділів. Загальна площа лісгоспу становить 26535 га.

Підприємство є бюджетоутворюючим у Макарівській територіальній громаді.

За рік роботи керівника Віталія Смоліна значно підвищено показники:

По заробітній платі працюючих:

середня заробітна плата працюючих становила 11159 грн , на сьогоднішній день середня зарплата працівників складає 26046 грн (+14887 грн) або на 233% більше.

По чистому доходу від реалізації товарів робіт послуг:

За рік роботи чистий дохід по лісгоспу виріс майже на 301 %

З початку 2021 року реалізація склала 121913,3 тис. грн. що на 265,4 % більше ніж за аналогічний період минулого року (45943,6 тис.грн.);

По заготівлі деревини:

Площа суцільних зрубів за рік зменшилась.

Площа суцільних зрубів за 2020 рік склала 215 га, в тому числі від РГК 173 га.

На 2021 рік площа суцільних зрубів складе 152 га, в тому числі 145 га від РГК

Завдяки якісному підходу до раціональної розробки лісосік (розкряжуванню деревини) , підвищено рівень виходу ділової деревини від лісозаготівель, особливо на суцільних рубках головного користування. В порівнянні з минулорічним періодом цей показник виріс на 8,5%.

Податки:

За 6 міс. 2020 рік по ДП «Макарівським лісгоспом» сплачено податків до бюджетів всіх рівнів всього на суму 8604 тис.грн., в тому числі до Державного бюджету 4525 тис. грн., до місцевого бюджету 874 тис. грн., ЄСВ – 3205тис. грн.

В 2021 році з початку року до бюджетів всіх рівнів сплачено 29535 тис. грн., що на 343 % більше ніж за аналогічний період минулого року; до Державного бюджету -16368 тис. грн, до місцевого – 8980 тис. грн, ЄСВ – 4129 тис. грн.

Віталію, цифри говорять самі за себе! Як вдалось із підприємства банкрута за рік зробити його бюджетоутворюючим?

Відразу хочу принести Вам вибачення за те, що не давав інтерв’ю до настання річниці з моменту призначення. Я вважаю це коректно, коли проходить певний звітний період і керівник може підвести підсумок свої роботи. Адже проміжні результати можуть суттєво відрізнятись від кінцевих.

На момент мого призначення в ДП «Макарівському лісовому господарстві» склалась тяжка фінансова ситуація. На підприємстві зростали борги, працівники працювали лише 4 години на день і відповідно мали борги по виплаті заробітної плати…

Одним із перших моїх наказів, було скасування 4-годиннного робочого дня і переведення усіх, без виключення, працівників підприємства на 8-годинний робочий день. А продаж всієї необробленої деревини проводити виключно на аукціонних торгах Української енергетичної біржі.

Тому, з моменту мого призначення на посаду директора цього підприємства і на сьогоднішній день весь об’єм деревини, яку продає Макарівське лісове господарство продається публічно і кожну угоду, ціни та покупців може бачити всі бажаючі. Ціни на деревину зросли саме через відкритість конкурсних торгів, тепер самі покупці визначають ціну на лісопродукцію, а участь в торгах може взяти кожен бажаючий хто офіційно зареєстрований на Українській енергетичній біржі.

Мені часто місцеві задають запитання, що в Макарівській територіальній громаді є багато приватних пилорам і які у мне склались із ними стосунки.

Моя відповідь незмінна – саме завдяки тому, що наше підприємство офіційно займається реалізацією всієї деревини, я не маю жодних особистих стосунків ні з одним приватним деревообробним підприємством і з впевненістю можу завірити, що не існує жодних приватних «домовленостей» між керівником та підприємцями. Будь-які закупівлі деревини проходять лише на офіційних аукціонних торгах. Ми погасили борги і даємо прибутки, підприємство стало одним із бюджетоутворюючих в Макарівській територіальній громаді і займає перше місце серед державних підприємств за реально сплаченими податками, а не нарахованими!

Відразу хочу принести Вам вибачення за те, що не давав інтерв’ю до настання річниці з моменту призначення. Я вважаю це коректно, коли проходить певний звітний період і керівник може підвести підсумок свої роботи. Адже проміжні результати можуть суттєво відрізнятись від кінцевих. На момент мого призначення в ДП «Макарівському лісовому господарстві» склалась тяжка фінансова ситуація. На підприємстві зростали борги, працівники працювали лише 4 години на день і відповідно мали борги по виплаті заробітної плати… Одним із перших моїх наказів, було скасування 4-годиннного робочого дня і переведення усіх, без виключення, працівників підприємства на 8-годинний робочий день. А продаж всієї необробленої деревини проводити виключно на аукціонних торгах Української енергетичної біржі. Тому, з моменту мого призначення на посаду директора цього підприємства і на сьогоднішній день весь об’єм деревини, яку продає Макарівське лісове господарство продається публічно і кожну угоду, ціни та покупців може бачити всі бажаючі. Ціни на деревину зросли саме через відкритість конкурсних торгів, тепер самі покупці визначають ціну на лісопродукцію, а участь в торгах може взяти кожен бажаючий хто офіційно зареєстрований на Українській енергетичній біржі. Мені часто місцеві задають запитання, що в Макарівській територіальній громаді є багато приватних пилорам і які у мне склались із ними стосунки. Моя відповідь незмінна – саме завдяки тому, що наше підприємство офіційно займається реалізацією всієї деревини, я не маю жодних особистих стосунків ні з одним приватним деревообробним підприємством і з впевненістю можу завірити, що не існує жодних приватних «домовленостей» між керівником та підприємцями. Будь-які закупівлі деревини проходять лише на офіційних аукціонних торгах. Ми погасили борги і даємо прибутки, підприємство стало одним із бюджетоутворюючих в Макарівській територіальній громаді і займає перше місце серед державних підприємств за реально сплаченими податками, а не нарахованими! Що може бути найнебезпечнішим для лісу?

Як не банально це звучить, але людина зі своїми діями і бездіяннями. Це знищення флори та фауни бракон’єрами, незаконні рубки лісу, видобуток корисних копалин. І треба сказати, що із діючим начальником Відділення поліції № 3 (смт Макарів) Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області Олександром Омельяненком та особовим складом відділення співпраця наших лісівників побудована на найвищому рівні. З боку поліції – це миттєві реагування на наші виклики і хороша робота поліціантів. Як наслідок – низка порушених кримінальних проваджень за незаконне зберігання, перевезення та порубку лісу, видобуток корисних копалин місцевого значення. Всі справи скеровані до суду, правопорушники.

Також повна підтримка та конструктивна співпраця в роботі з Макарівським відділом прокуратури. Адже у земельних питаннях є дуже багато накладок на території лісового господарства. Саме завдяки спільній роботі, частину території вже вдалося повернути у власність держави.

Але найстрашніше для лісу, то пожежа. Це ворог, який знищує все живе. І щоби відродити ліс після пожежі треба багато ресурсів і часу, якого у людей просто немає. Адже не дарма, ліс називають легенями планети.

Одне дерево виробляє 100 кубометрів кисню за рік, тобто 120 кілограмів.

Дерева зменшують парниковий ефект приблизно на 20%.

Більшість поживних речовин дерева добувають в атмосфері. Лише одну десяту частину вони отримують з грунту.

Кожне дерево переробить тонну вуглекислого газу протягом свого життя.

Протягом року дерево поглине стільки ж вуглецю, скільки виробить автомобіль, проїжджаючи по трасі тисячі кілометрів.

За своє життя людина витрачає приблизно сто кубічних метрів деревини. Це обсяг невеликого гаю.

За одну годину гектар лісу поглине стільки вуглекислого газу, скільки видихають за годину дві сотні людей…

Тому одним із пріоритетних завдань, які я для себе і колективу поставив, це пожежна безпека території лісів підприємства. Ми замінили повністю пожежний інвентар, провели ремонт пожежних машин, власними силами переобладнали 3 нові пожежні модулі, провели капітальний ремонт 2-х камер відеоспостереження, відремонтували Лісову пожежну станцію, створили умови від сучасних душових та туалетів до комфортних кімнат відпочинку, закупили нове обладнання.

А як ліси Макарівщини пережили літо?

Дякувати Богу, з мінімальними втратами. Лісові пожежі були, але ми з ними добре справились. Завдяки тому, що була волога весна і це нам допомогло. В основному пожежі не виникали в лісі, вони заходили з приватних домогосподарств, територій підприємств.

Але любу біду, як і хворобу, краще попередити, аніж ліквідувати. Тому ми активно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення у пожежо-небезпечний період, встановили 75 нових інформаційних аншлагів на узбіччях доріг прилеглих до лісів на протипожежну та природоохоронну тематику. Було створено 251 км. нових мінералізованих смуг в основному навколо населених пунктів і дачних кооперативів. Проведено доглядів за мінералізованими смугами в об’ємі 1437 км., в основному в лісових насадженнях прилеглих до сільськогосподарських угідь та інших земле та лісокористувачів. Постійно проводиться інші протипожежні заходи.

Але любу біду, як і хворобу, краще попередити, аніж ліквідувати. Тому ми активно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення у пожежо-небезпечний період, встановили 75 нових інформаційних аншлагів на узбіччях доріг прилеглих до лісів на протипожежну та природоохоронну тематику. Було створено 251 км. нових мінералізованих смуг в основному навколо населених пунктів і дачних кооперативів. Проведено доглядів за мінералізованими смугами в об’ємі 1437 км., в основному в лісових насадженнях прилеглих до сільськогосподарських угідь та інших земле та лісокористувачів. Постійно проводиться інші протипожежні заходи. Перед початком опалювального сезону населення цікавить питання, як і за якими цінами виписати дрова пересічним громадянам? Хто може придбати дрова за пільговими цінами?

За прайсовими цінами можуть купити дрова громадяни для власних потреб. На сьогодні прайсова ціна на дрова хвойних порід складає 600 грн. за метр кубічний, а на торгах підприємства ці самі дрова купують за ціною 1200-1500 грн. Якщо ви маєте потребу і бажаєте купити дрова для опалення, вам потрібно звернутись до Макарівської селищної ради або до старости в населеному пункті, отримати довідку, що ви є мешканцем саме цього населеного пункту і у вас пічне опалення.

Дуже прикро, що ми, як державне підприємство, не можемо займатись благодійною діяльністю, щоби допомагати людям у скрутних життєвих ситуаціях, коли мешканцям громади дійсно життєво необхідна допомога лісгоспу. Але ми знаходимо шляхи, як вирішити проблеми тих, хто до нас звертається. На сьогодні, ще нікому в отриманні дров не відмовляли.

Прибутки підприємства збільшились, бо зросли вирубки в лісі?

В Макарівському лісовому господарстві збільшились прибутки, але при цьому суцільні рубки лісу зменшились. І коли кажуть, що доходи зросли, тому що рубають більше лісу, це відверта неправда. Ні один лісгосп України не може заготовляти лісу більше, аніж це передбачено згідно Проєктом організації лісового господарства, який затверджується 1 раз на 10 років.

Зараз ми надаємо перевагу вибірковим рубкам з метою покращення санітарного стану лісів. Цікавий факт, на сьогодні сухостій – клас якості D подекуди коштує навіть дорожче, аніж деревина клас якості C, все вирішує вільний ринок деревини. Тоді немає спекуляцій, черг до директорського кабінету з бізнесменів, що прийшли домовлятись, результат – підприємство має розвиток, а громада – податки! Ми повинні доглядати за лісом, наше основне завдання лісівників – зберегти ліс для нащадків. Просто потрібно впроваджуавти кращий досвід, а формування ціни залишити для бізнесу, який хоче купувати і платити гроші без умов. Тобто, кожен має займатись своєю справою. Все просто і як бачите, можливо.

А чи знаєте ви, що ліси займають третину суходолу нашої планети? Проте, ще 200 років тому ця цифра була удвічі більшою. Щороку планета втрачає понад 3 мільйони гектарів лісових насаджень (приблизно площа Молдови)…

Дерева ростуть усе своє тривале життя.

• Крона дуба за рік виростає приблизно на 1 метр.

• Найпоширеніше в світі листяне дерево – береза.

• Одне дерево протягом року виробляє від 100 до 700 кілограмів кисню. Це на рік забезпечує життя невеликої сім’ї.

• У лісі частота пульсу людини зменшується на 15–20 ударів за хвилину, а дихання стає рівнішим і спокійнішим.

В Макарівському лісовому господарстві збільшились прибутки, але при цьому суцільні рубки лісу зменшились. І коли кажуть, що доходи зросли, тому що рубають більше лісу, це відверта неправда. Ні один лісгосп України не може заготовляти лісу більше, аніж це передбачено згідно Проєктом організації лісового господарства, який затверджується 1 раз на 10 років. Зараз ми надаємо перевагу вибірковим рубкам з метою покращення санітарного стану лісів. Цікавий факт, на сьогодні сухостій – клас якості D подекуди коштує навіть дорожче, аніж деревина клас якості C, все вирішує вільний ринок деревини. Тоді немає спекуляцій, черг до директорського кабінету з бізнесменів, що прийшли домовлятись, результат – підприємство має розвиток, а громада – податки! Ми повинні доглядати за лісом, наше основне завдання лісівників – зберегти ліс для нащадків. Просто потрібно впроваджуавти кращий досвід, а формування ціни залишити для бізнесу, який хоче купувати і платити гроші без умов. Тобто, кожен має займатись своєю справою. Все просто і як бачите, можливо. Яку маєте співпрацю з керівництвом громади? Можливо є якісь спільні проекти?

Наше знайомство відбулось з моєї ініціативи, після мого призначення ми взаємно обмінялись баченнями співпраці. Наші кращі результати співпраці попереду. З працівниками Відділу освіти Макарівської селищної ради та з місцевими педагогами і учасниками АТО ми прекрасно провели час у лісі на весняній акції посадки лісових культур.

Зараз на підприємстві є вакансії? І яку заробітну плату отримують працівники ?

На сьогодні в нас із наповненістю кадрів взагалі немає ніяких проблем. Ми підбираємо кадри на конкурсній основі. Я вважаю саме цей показник і є індикатором того, що підприємство подолало кризові явища! Люди хочуть йти до нас на роботу, особливо молодь, а не звільнятись. На момент мого призначення середня заробітна плата по підприємству була в районі 11 тис. грн., сьогодні вона становить понад 26 тис. грн.

Я пишаюсь і дорожу кожним своїм працівником. А для інформації, основою кожного лісового господарства – є майстер лісу, людина, яка перебуває безпосерньо в лісі майже цілодобово і проводить весь комплекс робіт від посадки, догляду, охорони та контролю якості виконання робіт. І на моє переконання, саме заробітна плата такого працівника і є лакмусовим папірцем всього лісового господарства. На момент мого приходу в Макарівське лісове господарство, заробітна плата майстра сягала близько 6.9 тис. грн., зараз за умови виконання планових показників роботи, складає близько 20 тис. грн. Але, якщо планові показники без об’єктивних причин не виконуються, це впливає на розмір премії. Так, наприклад Бишівське лісництво, яке не є ресурсним за своїми показниками, цього місяця навіть перевиконало план, а є лісництва з можливостями та ресурсами, але спрацьовує людський фактор і план не виконується… Тому доводиться стимулювати працівників «гривнею». І це працює, коли люди знають, що від особистої продуктивності праці залежить рівень заробітної плати, вони стараються.

Тому я дуже прискіпливо ставлюсь до підбору кадрів. Вони цінують роботу і з цим змінився і імідж самого підприємства. Сюди вже не йдуть, щоби допрацювати роки до пенсії, до нас працевлаштовується молодь, а це означає, що молоді люди бачать тут перспективи і стабільність. Ось цим, як керівник я і пишаюсь.

Також ми розпочали практику навчання власних фахівців. Зараз 5 майбутніх спеціалістів і працюють, і навчаються одночасно, а підприємство платить їм заробітну плату і оплачує навчання.

Користуючись нагодою, хочу подякувати кожному працівнику за віддану співпрацю та люов до лісів Макарівщини. Разом ми можемо робити корисні і добрі справи.

Про те, як змінюється підприємство ззовні і зсередини, які приємні сюрпризи чекають на мешканців Макарівської територіальної громади від Макарівського лісгоспу, яку роботу виконують шкільні лісництва і скільки заробляють діти, дбаючи про ліс, а також про цікаві екскурсії лісництвами Макарівського лісгоспу читайте в наступних номерах нашої газети та на офіційному сайті «Макарівських вістей»!

Спілкувалася Марина ТОКАР