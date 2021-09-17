Ціни на борошно в Макарові

Борошно – продукт, завдяки якому ми можемо посмакувати різною випічкою, приготувати солоні страви, та найголовніше – спекти ароматний домашній хліб на свій смак. Сьогодні на прилавках магазинів Макарова пропонують не лише пшеничну муку, але й борошно з твердих сортів пшениці, кукурудзяне, гречане та інші. Лишається лише порівняти ціни завдяки нашому матеріалу та обрати борошно до смаку, щоб створити кулінарний шедевр.

Широкий вибір борошна у супермаркеті «Фора». Так, пшеничне борошно від «Київмлин» пропонують тут за 33,59 грн/1,8 кг. Пшеничне «Повна чаша» коштує 25,29 грн / 2 кг, а «Вінницький млинар» – 30,9 грн/ 2 кг. Цільнозернове борошно коштує від 30 грн/ кг, а рисове – від 66 грн. За вівсяне доведеться заплатити 20,49 грн/кг, а за кукурудзяне – від 18 грн/ кг.

Борошно можна купити і в АТБ. Так, рисове тут коштує від 58 грн/кг. Пшеничне борошно пропонують від 12 грн/кг. Кілограм кукурудзяного борошна обійдеться в 18,4 грн, цільнозернового – в 34,4 грн, а житнього обдирного – в 29,3 грн.

Борошно можна придбати в «Фруктмаркеті», що на Зарічці. Так, за пшеничне борошно «Київмлин» доведеться заплатити 46,6 грн (1,8 кг), 2 кг «Білоцерківського» борошна вищого гатунку обійдуться в 39 грн, а вінницька мука тут коштує 18 грн за 1 кг. Житнє борошно за ціною від 13 до 24,1 грн/ кг, а кукурудзяне – 21,8 грн/ кг. Гречане борошно коштує 53 грн/ кг.

Купити муку різних сортів можна в супермаркеті «Бджілка». Пшеничне від «Київмлин» тут коштує 35,2 грн/1,8 кг. Борошно вищого сорту можна придбати за 28 грн/1,8 кг. Цільнозернове пшеничне борошно коштує тут 17,8 грн/ кг, а кукурудзяне – 19,8 грн/ кг. Житнє обдирне борошно – 16,5 грн/ кг.

Інф. «М.в.»