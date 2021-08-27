Які мают бути інтервали між різними вакцинами від коронавірусу

В Україні триває вакцинація від COVID-19 усіх охочих віком від 18 років та в окремих випадках дітей віком від 12 років.

Де щепитися?

у найближчому пункті щеплення

у центрі масової вакцинації

організовані колективи понад 50 людей, професійні групи та маломобільні громадяни можуть замовити приїзд мобільної бригади

У яких випадках вакцинують дітей 12+?

Дітей віком 12-17 років можна щепити виключно вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech, якщо дитина:

має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації

переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію

є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію

приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer

Які вакцини використовують в Україні?

Для щеплення від COVID-19 використовують чотири вакцини: інактивовану вакцину CoronaVac від Sinovac, векторну вакцину AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SKBio) різних виробників та мРНК-вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Усі вони схвалені ВООЗ та потребують дводозного введення. Відповідно до інструкцій інтервал між введенням першої та другої дози вакцин складає для:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів

Comirnaty/Pfizer — 21 день

Moderna — 28 днів

AstraZeneca — 4-12 тижнівЧи можна комбінувати різні вакцини?

Вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними, адже їхня технологія виробництва і склад є ідентичним. Якщо перше щеплення було зроблене вакциною індійського виробника, то другу дозу можна отримати вакциною, виготовленою в Європі або Південній Кореї та навпаки.

Якщо перша доза введена мРНК-вакциною (Comirnaty чи Moderna), найкраще використати ту саму вакцину для наступної дози.

Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника. Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

У випадку важкої реакції на введення першої дози вакцини AstraZeneca або якщо ця вакцина недоступна, для другого щеплення мРНК-вакцину (Comirnaty або Moderna). Інтервал між першою і другою дозами – 12 тижнів.

Вакцину CoronaVac/Sinovac не можна комбінувати з іншими вакцинами.Особи, які отримали дві дози вакцин, зареєстрованих в Україні та схвалених ВООЗ, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими.

Інф. Міністерства охорони здоров’я України