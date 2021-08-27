Автоматизований арешт коштів на рахунках боржників

З 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволяє блокувати кошти на банківських рахунках боржників. Кому загрожує списання грошей з рахунків, як це зараз відбувається консультує фахівець «Макарівське бюро правової допомоги» Вишневського місцевого центру з надання БВПД Тарас Бенедіктов.

Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 №1061/5, шляхом внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16.04.2021 №1203/5, затверджено Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках (далі – Порядок), який почав діяти з 06.04.2021.

Порядок визначає процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – АСВП) шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців (далі – виконавці) та банків.

Так, відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів: