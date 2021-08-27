Автоматизований арешт коштів на рахунках боржників

З 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволяє блокувати кошти на банківських рахунках боржників. Кому загрожує списання грошей з рахунків, як це зараз відбувається консультує фахівець «Макарівське бюро правової допомоги» Вишневського місцевого центру з надання БВПД Тарас Бенедіктов.
Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 №1061/5, шляхом внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16.04.2021 №1203/5, затверджено Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках (далі – Порядок), який почав діяти з 06.04.2021.
Порядок визначає процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – АСВП) шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців (далі – виконавці) та банків.
Так, відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
- виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
- судових наказів;
- ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;
- виконавчих написів нотаріусів;
- посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
- постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди;
- постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;
- рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України;
- рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.
Автоматизований арешт коштів боржників на рахунках у банках передбачає отримання інформації про рахунки боржників у банках та накладення/зняття виконавцем арешту на/з кошти(ів) шляхом винесення постанов про арешт коштів та про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа та прийняття їх до виконання банками.
Вказана процедура має здійснюватися автоматично через АСВП за допомогою прикладного програмного інтерфейсу інформаційних систем банків і не потребує паперових запитів та поштового листування.
Порядок визначає механізм
прийняття до виконання банками:
- вимог виконавців на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника;
- постанов виконавця про арешт коштів у формі електронного документа;
- постанов виконавця про зняття арешту з коштів у формі електронного документа.
Процедура автоматизованого арешту
коштів на рахунках боржників
відбувається наступним чином:
- державний /приватний виконавець за допомогою АСВП створюєта направляє до банків вимогу на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника;
- інформаційна система банку (далі – ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконує запит щодо наявності вимог для їх виконання і після отримання вимоги ІСБ негайноформує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його до АСВП та інформує відповідальну особу банку;
- державний /приватний виконавець за допомогою АСВП створюєта направляє до банків, де наявні рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
- банки накладають арешт на кошти на рахунках боржника та повідомляють про це державного/приватного виконавця;
- державний/приватний виконавець за допомогою АСПВ створює платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків та направляє їх банкам;
- банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби. Далі вказані кошти надходять на рахунок стягувача боргу.
Процедура зняття арешту
коштів відбувається наступним чином:
- державний/приватний виконавець за допомогою АСВП виносить постанову про зняття арешту з коштів, постанову про скасування постанови про арешт коштів, постанову про закінчення виконавчого провадження, постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пункту 1частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;
- ІСБ за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконує запит щодо наявності постанов для їх виконання і після отримання постанови ІСБ негайно формує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його до АСВП та інформує відповідальну особу банку;
- про результати виконання постанов в ІСБ формується повідомлення, що відправляється до АСВП.
Таким чином, виконавці можуть автоматично накладати арешт на кошти осіб, що знаходяться на їх банківських рахунках, якщо такі особи потрапили до Єдиного реєстру боржників (систематизованої бази даних про боржників, що є складовою АСВП та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна).
Важливо!
Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення.
Самостійно перевірити,
чи має особа борги, можна через:
- Єдиний реєстр боржників: https://erb.minjust.gov.ua;
- автоматизовану систему Он-лайн будинок юстиції: https://online.minjust.gov.ua;
- електронний сервіс державних послуг Дія: https://diia.gov.ua;
- АСВП: https://asvpweb.minjust.gov.ua
Слід звернути увагу, що статтею 73
Закону України «Про виконавче
провадження» визначено кошти, на які
не може бути звернено стягнення, а саме:
- вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника;
- компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
- польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
- матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- одноразова допомогу у зв’язку з народженням дитини;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на дітей одиноким матерям;
- допомога особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
- допомога на лікування;
- допомога на поховання;
- щомісячнагрошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
- дотація на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
- сума неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
- сума грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
- сума вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;
сума одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
сума грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.
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