24 серпня на стадіоні в Макарові пройшли спортивні заходи, присвячені 30-й річниці Незалежності України. Дайджест миттєвостей

Показові виступи підготували вихованці секції Макарівської ДЮСШ з легкої атлетики, спортивних клубів «Атлант»(тхеквондо), «Арсенал»(карате), «Dunamis» (тхеквондо) та секція гімнастики спортивного клубу «Юніор».



А після цього розпочалися футбольні матчі в рамках Кубка Макарівської територіальної громади. У першому півфіналі зустрічалися «Юність» (Пашківка) та «Альтіс» (Копилів). Перший тайм пройшов за переваги «Юності», яка створила більше гостроти поблизу воріт суперника, однак відзначитися так і не змогла. А от другий тайм пройшов досить рівно. Рахунок, зрештою, відкрила «Юність» – з ударом зі штрафного впорався голкіпер «Альтіса», а на добиванні першим був Соломатін. Однак «Альтіс» досить таки швидко зрівняв рахунок, хоч і в досить курйозний спосіб: голкіпер «Юності», ловлячи м’яч, не втримав його, і той влетів у ворота. А потім команда з Копилова забила і переможний м’яч, автором якого став Олексій Бурдейний – він потужно пробив у ближній кут воріт, опинившись на ударній позиції.

Напруженим вийшов і другий півфінал, у якому зустрілися СК «Юніор» з Макарова та «Партизан» із Кодри. Команди обмінювалися атаками, часом кращим на полі виглядав «Юніор», часом – «Партизан». А ключовим епізодом став пенальті в ворота «Юніора», який реалізував Євгеній Кузнецов. Після нього «Партизан» заграв куди спокійніше, а в кінцівці матчу забив і другий м’яч – відзначився Андрій Кошляк.

У фіналі, в якому, як слушно зауважили вболівальники обох команд, зустрілися фіналісти Кубка Макарівського району 2018 року, команди показали два абсолютно протилежних тайми. У першому «Партизан» володів беззаперечною ініціативою, не дозволив створити копилівцям, за великим рахунком, нічого, однак не зумів відзначитися й сам. А по перерві всі побачили на полі зовсім інший «Альтіс» – швидкий та небезпечний. Але забив «Партизан» – відзначився Чернецький. А ближче до закінчення матчу «Партизан» подвоїв перевагу – бразильський легіонер кодрянців Лукас прострілив до штрафного, де на дальній стійці передачу обернув у забитий м’яч Руслан Лазебний. 2:0, і перший Кубок Макарівської територіальної громади відправляється до Кодри.



Щодо індивідуальних нагород, то кращим голкіпером турніру став Анатолій Пилипенко, кращим бомбардиром став Руслан Лазебний (обидва – «Партизан»), а кращим гравцем турніру було визнано гравця «Альтіса» Олексій Бурдейний.

А після цього у форматі товариський матч зіграли між собою й ветерани Макарова – у протистоянні двох вікових категорій – 35+ та 45+ перемогу з рахунком 2:3 здобули більш досвідчені гравці, хоча саме вони й поступалися по ходу поєдинку 2:0.