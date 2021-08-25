Наслідки частих відключень електроенергії на Макарівщині

Виробництво АГТ плюс – це 5000 м2 виробничих площ, високотехнологічність, сучасне інноваційне обладнання, досконалість у найдрібніших деталях. Більше 80 співробітників створюють історію меблевої галузі України.

Місцерозташування: с. Небелиця, Бучанський район.

Все працює як годинник. До того часу, поки київські електромережі ДТЕК не відключають світло. Виробництво стає. Замовлення клієнтів затримуються. Клієнти не отримують замовлення вчасно Працівники сидять без роботи, співробітники Макарівського району не можуть заробити достатньо коштів .Це відбувається систематично.

ДТЕК не взмозі вирішувати питання оперативно – витрачається велика кількість часу на налагодження світлопостачання.

Затримку виправдовують великою кількістю відключень та завантаженістю аварійних бригад.

І вони називають себе «лідерами»? Так вирішує питання «найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України»?

А скільки ще страждають людей від халатаного відношення ДТЕК?

Адміністрація підприємства