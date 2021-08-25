Графік відключень електроенергії на Макарівщині

25 серпня 2021 р.

Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна Макарів: Ватутіна Вишеград: Київська Людвинівка: Калинівський Липівка: Шевченка Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка Гавронщина: Польова Березівка: КТП Плахтянка: Коцюбинського (з 6.00 год. до 18.00 год.) Ясногородка: Дружби, Калинова, Київська, Шевченка, Підлісна Копилів: Жовтнева, Шевченка, Київська, Лісова, Миру Мотижин: Садова, Домашенкова, Шевченка, Надія, Нова, Старий Шлях, Топольова, Горького, Довга, В.Довгича, Довга, Слобода, Ватутіна Лисиця: Лисиця, Перемоги Шнурів Ліс: Шевченка, Шнуров Ліс Кодра: Ковпака, Шевченка, Центральна, Варшавська (з 8.00 год. до 20.00 год.) Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна Фасова: Шевченка Весела Слобода: Комсомольська Копилів: Житомирська, Київська, Механізаторів, Жовтнева, Шевченка, Макарівська, Заводська Борівка: Центральна (з 9.00 год. до 17.00 год.) 26 серпня 2021 р. Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія

Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна

Макарів: Ватутіна

Вишеград: Київська

Мотижин: Слобода

Копилів: Миру

Людвинівка: Калинівський

Липівка: Шевченка

Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка

Гавронщина: Польова

Березівка: КТП

Плахтянка: Коцюбинського

(з 6.00 год. до 18.00 год.)

Ситняки: Миру, Луговий

(з 7.00 год. до 17.00 год.)

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка

Небелиця: Дружби, Миру

Калинівка: Київська

Ситняки: В.Семенченка, Київська, Набережна, Шкільна, Миру, Луговий

Калинівка: Київська

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна

Фасова: Шевченка

Весела Слобода: Комсомольська

Ситняки: Миру, Луговий, Київська, В.Семенченка, Молодіжна

Кодра: Шевченка, Ковпака, Центральна, Миру, Лісова

Ситняки: Зелений хутір, Миру, Молодіжна, В.Семенченка, Польова

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

27 серпня 2021 р.

Макарів: Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса Василя, Садова, Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка Олександра, Піонерська, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, Бондаренка, Паркова, Дніпровський, Правди, Київський, Московська, Житня, Чкалова, Гетьманський пров., Ковпака, Аптечна, Короленка, Поштовий, Черняховського, Шляхетська, Шевченка, Ярослава Мудрого, Нова, Дорожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, Кочубея, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Жовтневий, Героїв Чорнобиля, Б.Хмельницького, Абрикосова, Першотравнева, 8 Березня, Заводська, Банківська, Жовтнева, Лесі Українки, Волощенка, Незалежності, Шкільний, Свободи, Набережна, Лозівська, Механізаторів, Калініна

Ясногородка: Калинова, Підлісна

Гавронщина: Київська

Забуяння: Новошепелицька

Великий Карашин: Ровенська

Копилів: Заводська

Фасівочка: Хутірська

(з 6.00 год. до 18.00 год.)

Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна

Фасова: Шевченка

Весела Слобода: Комсомольська

Гавронщина: Шевченка

Березівка: Чорнобильська, Лесі Українки, Житомирська, Соснова, Лісова, 36 км траси Київ-Чоп, Архітектурна, Польова

(з 8.00 год. до 20.00 год.)

Копилів: Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги

Макарів: Щаслива

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Калинівка: Польова, Київська, Гоголя, Благодатна, 50р.Перемоги

Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна

Фасова: Шевченка

Весела Слобода: Комсомольська

Калинівка: Київська

Копилів: Шевченка, Мигринівка, Жовтнева, Миру, Заводська

Северинівка: Нова

Грузьке: Червоноармійська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Кодра: Шевченка, Ковпака, Центральна, Миру, Лісова

(з 9.00 год. до 18.00 год.)