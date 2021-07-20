Риболовля на озері “Дар” на Макарівщині: відчуй єднання з природою

Літо – спекотна пора, коли хочеться відпочити на лоні природи, насолодитися її красою. Тим паче, що останніми тижнями рятуватись від спеки можливо лише біля води.

Чому б не провести літній вечір у затишній альтанці біля води, слухаючи потріскування дрів у мангалі, або не відправитися на нічну риболовлю з улюбленим спінінгом в руці?

Усе це ви можете зробити буквально за 3 кілометри від Макарова, на озері “Дар”, що в Наливайківці.

Озеро “Дар” почали зариблювати з 2019 року. За цей час туди було запущено більше 2,5 тон риби. Для комфортного відпочинку гостей побудовано 10 вимостків, з яких не лише зручно рибалити, але й приємно споглядати літні світанки й заходи сонця.

Поряд з кожною вимосткою є альтанка з мангалом, які входять у вартість рибалки. Є змога замовити дрова для мангалу, а також інструменти для приготування риби чи шашлику.

Територія навколо озера закрита та знаходиться під охороною – в разі потреби тут використають “тривожну кнопку” для виклику охорони. Якщо ви приїдете всією родиною, не варто буде перейматися за дозвілля дітей – на території є комфортно обладнаний дитячий майданчик, а також дітям запропонують долучитися до рибалки. Сюди варто приїхати ще й для того, щоб відчути себе у єдності з природою, якої так не вистачає сучасній людині, життя якої сповнене щоденних турбот.

Минулого року тут проводилися змагання з вилову риби – команда-переможниця виловила риби на 36,6 кг. Адміністрація озера каже, що змагання планують провести і цього року та радять слідкувати за новинами на сторінці озера в Фейсбуці https://www.facebook.com/ozero.dar/.

Умови відпочинку та ціни:

Вартість рибалки з 05 до 22 години складає 300 грн. Доба – 500 грн (доба з 05 до 05 години, або з 22 до 22 години). Якщо ви бажаєте рибалити на чотири вудки чи спінінги, за це треба буде доплатити. Рибак, який сплатив за ловлю мирної риби, може також ловити і щуку (оплачується окремо). Рибалка на щуку – 150 грн на день. Але з травня до жовтня у вихідні та святкові дні рибалка на щуку коштує 300 грн на день. Риболовля дозволяється тільки біля своєї вимостки. Користування альтанкою та мангалом поруч з місцем вашої рибалки входить у вартість.

Додатково сплачується вартість риби: короп (особини вагою від 1 кг до 3 кг) – 70 грн/кг. щука – 100 грн/кг.

Зверніть увагу: щука вагою до 1 кг повертається до водойми (у випадку, якщо вона не пошкоджена). Якщо є пошкодження, то потрібно викупити рибу. Короп до 1 кг, короп понад 3 кг та лин, судак, амур потрібно відразу повернути в озеро. Карась, краснопірка, плітка, окунь не підлягають зважуванню, їх відпочиваючі можуть ловити скільки завгодно та готувати безпосередньо на мангалі, або забрати з собою. На місці ви можете придбати і дрова для приготування вашої риби. Є також можливість оренди великої альтанки (на 30 осіб) для відпочинку без риболовлі – святкувань урочистих подій тощо. Оренда у цьому випадку коштуватиме вам 500 грн.

Обмеження: ЗАБОРОНЕНО розводити багаття на землі, або корисуватись мангалами без ніжок. Обов’язково мати з собою підсаку та неметалевий садок. В разі відсутності підсаки та неметалевого садка у відпочинку буде відмовлено! Для того, щоб комфортно відпочити на озері “Дар” в Наливайківці, важливо забронювати місце заздалегідь.

Це можна зробити за телефоном: 0969923072, або на сторінці “Рибалка на озері “Дар” у Фейсбук https://www.facebook.com/ozero.dar/.

Приємного відпочинку та вдалої риболовлі!