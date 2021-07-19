Планові відключення електроенергії на Макарівщині

За повідомленням офіційного сайту
«ДТЕК Київські регіональні електромережі»
19–25 липня 2021 р. будуть проводитися
планові технічні роботи
на електромережах Макарівщини
19 липня 2021 р.
Ясногородка: Дружби, Калинова, Київська, Шевченка, Підлісна
(з 9.00 год. до 19.00 год.)
Ясногородка: Чкалова, Польова, Дружби, Шевченка, Калинова, Довгий Брід, Богушівська, Київська, Підлісна, Хуторська, Слобода, Петрівська, Сонячна, Будівельна, КТП в полі, Невизначена
Мотижин: В.Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, Довга, Старий Шлях, Надія
Тернопільське: Лісна, Лановецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіжна, Тернопільська
Мостище: Щорса
Людвинівка: Калинівський, Чапаєва, Польова, Дружби, Леніна
Новосілки: КТП в полі
Борівка: Центральна
Макарів: Б.Хмельницького
Яблунівка: Польова, Миру
Копилів: КТП в полі
Небелиця: Миру
Пашківка: Жовтнева
(з 9.00 год. до 16.00 год.)
21 липня 2021 р.
Грузьке: Франка, Ватутіна, Зарічна, Київська, Піонерська, Леніна,
Невизначена
Мар’янівка: Шкільна, Тельмана, Пролетарська, Колгоспна, Піонерська, Леніна, Калініна, Червоноград, Кірова, Львівська, Дрогобицька, Роздільна, Залізнична, Агробудівельна,
Бродівська
Бишів: Брусилівська
(з 9.00 год. до 19.00 год.)
23 липня 2021 р.
Андріївка: Набережна, О.Меля, 1 Травня
(з 8.00 год. до 19.00 год.)
Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова,
Пугачова, Калініна, Набережна
Фасова: Шевченка
Весела Слобода: Комсомольська
(з 9.00 год. до 16.00 год.)
Гавронщина: Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстолеская, Шевченка, 1 Травня, Польова
Плахтянка: Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лугова, КТП в полі
Червона Гірка: 1 Травня, Франка, Шевченка, КТП в полі, Ковпака,
Соснова
Маковище: Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна
Андріївка: Шевченка, 1 Травня, О.Меля, КТП в полі
Макарів: Садова, Абрикосова,
Житня
Бишів: Садова
(з 9.00 год. до 19.00 год.)
Макарів: Механізаторів, Медична, Космонавтів, Петриченка, Героїв Чорнобиля, Б.Хмельницького, Гагаріна, Ватутіна, Банківська, Незалежності, Комарова
(з 9.00 год. до 19.00 год.)
Макарів: Довга, Житня, Проектна
Шляхетська, Нова, Абрикосова
(з 10.00 год. до 19.00 год.)
24 липня 2021 р.
Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська
(з 9.00 год. до 20.00 год.)
25 липня 2021 р.
Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська
(з 9.00 год. до 20.00 год.)