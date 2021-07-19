Планові відключення електроенергії на Макарівщині



За повідомленням офіційного сайту

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

19–25 липня 2021 р. будуть проводитися

планові технічні роботи

на електромережах Макарівщини

19 липня 2021 р.

Ясногородка: Дружби, Калинова, Київська, Шевченка, Підлісна

(з 9.00 год. до 19.00 год.)

Ясногородка: Чкалова, Польова, Дружби, Шевченка, Калинова, Довгий Брід, Богушівська, Київська, Підлісна, Хуторська, Слобода, Петрівська, Сонячна, Будівельна, КТП в полі, Невизначена

Мотижин: В.Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, Довга, Старий Шлях, Надія

Тернопільське: Лісна, Лановецька, Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіжна, Тернопільська

Мостище: Щорса

Людвинівка: Калинівський, Чапаєва, Польова, Дружби, Леніна

Новосілки: КТП в полі

Борівка: Центральна

Макарів: Б.Хмельницького

Яблунівка: Польова, Миру

Копилів: КТП в полі

Небелиця: Миру

Пашківка: Жовтнева

(з 9.00 год. до 16.00 год.)

21 липня 2021 р.

Грузьке: Франка, Ватутіна, Зарічна, Київська, Піонерська, Леніна,

Невизначена

Мар’янівка: Шкільна, Тельмана, Пролетарська, Колгоспна, Піонерська, Леніна, Калініна, Червоноград, Кірова, Львівська, Дрогобицька, Роздільна, Залізнична, Агробудівельна,

Бродівська

Бишів: Брусилівська

(з 9.00 год. до 19.00 год.)

23 липня 2021 р.

Андріївка: Набережна, О.Меля, 1 Травня

(з 8.00 год. до 19.00 год.)

Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова,

Пугачова, Калініна, Набережна

Фасова: Шевченка

Весела Слобода: Комсомольська

(з 9.00 год. до 16.00 год.)

Гавронщина: Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстолеская, Шевченка, 1 Травня, Польова

Плахтянка: Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лугова, КТП в полі

Червона Гірка: 1 Травня, Франка, Шевченка, КТП в полі, Ковпака,

Соснова

Маковище: Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна

Андріївка: Шевченка, 1 Травня, О.Меля, КТП в полі

Макарів: Садова, Абрикосова,

Житня

Бишів: Садова

(з 9.00 год. до 19.00 год.)

Макарів: Механізаторів, Медична, Космонавтів, Петриченка, Героїв Чорнобиля, Б.Хмельницького, Гагаріна, Ватутіна, Банківська, Незалежності, Комарова

(з 9.00 год. до 19.00 год.)

Макарів: Довга, Житня, Проектна

Шляхетська, Нова, Абрикосова

(з 10.00 год. до 19.00 год.)

24 липня 2021 р.

Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська

(з 9.00 год. до 20.00 год.)

25 липня 2021 р.

Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська

(з 9.00 год. до 20.00 год.)