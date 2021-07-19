Основні причини молодіжного безробіття на Макарівщині

Питання про пошук роботи в Україні на сьогодні стоїть особливо гостро. З труднощами стикаються

як досвідчені працівники, так і молодь, котра щойно отримала диплом бакалавра чи магістра.

«Макарівські вісті» з’ясували, яка ситуація із молодіжним безробіттям на Макарівщині сьогодні.

Молодь, яка мотивована до пошуку роботи та об’єктивно оцінює власні професійні якості, швидше знаходить роботу, – каже директор Макарівської районної філії Київського центру зайнятості Любов Мазепа.

Водночас основними причинами молодіжного безробіття є неправильно обрана спеціальність, відсутність досвіду роботи та завищені вимоги молоді до майбутнього місця роботи.

Одним з пріоритетних завдань служби зайнятості є робота з молоддю. Сучасні вимоги працевлаштування ставлять перед молодою людиною непрості завдання: знайти своє місце в нових умовах ринкових відносин, виявляючи високопрофесійні якості, обізнаність інформаційного простору, гнучкість до технологічних змін, бути високорозвиненою людиною та соціально адаптованою.

Серед молоді, яка перебуває на обліку в Макарівській районній філії Київського обласного центру зайнятості, близько 80% осіб мають вищу освіту.

Зокрема, на обліку у Макарівській районній філії Київського обласного центру зайнятості протягом січня-червня 2021 року перебувало на обліку 204 безробітні особи віком до 35 років, що становить майже 29% загальної кількості безробітних. Водночас отримують допомогу по безробіттю станом на 01.07.2021 року-74 особи.

Для того, щоб молоді люди рідше стикалися з проблемою пошуку роботи за обраною спеціальністю, Державна служба зайнятості пропонує профорієнтаційне тестування для школярів з метою точного визначення майбутньої професії. Це тести за методикою Голланда, Клімова, Магеллано, які сприяють самопізнанню дитини.

Дуже важливо вже з шкільного віку проводити профорієнтаційну роботу, адже завдяки таким заходам діти багато дізнаються про професії, замислюються про своє майбутнє, дізнаються, які професії користуються найбільшим попитом, в ігровій формі долучаються до знань, які в подальшому допоможуть знайти своє справжнє покликання.

Серед вакансій, які найбільш потрібні на ринку праці Макарівщини – швачка, медична сестра (медбрат), підсобний робітник, продавець, водій, лікар-ренгенолог, інженер з комп’ютерних систем, головний механік, вчитель закладу загальної середньої освіти (вчитель з англійської мови) та інші.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Макарівської районної філії Київського обласного центру зайнятості або ж за телефоном: 04578 5-24-39.