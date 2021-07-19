Лікарня в Макарові працює у звичайному режимі

Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації на території Київської області, спричиненої коронавірусом 2019 – nCoV-2 від 17.06.2021 року № 23, КНП «Макарівська БЛІЛ» МСР визначена резервним закладом охорони здоров’я Київської області для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусноїю хворобою COVID– 19.

Відбулась реорганізація інфекційного госпіталю КНП «Макарівська БЛІЛ» МСР. З 1 липня усі підрозділи закладу були переведені у звичайний режим роботи.

На сьогодні в лікарні функціонують такі відділення: відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, приймльне, хурургічне, терапевтичне та неврологічне відділення. Крім того, працює травматологічний пункт в лікувальному корпусі. Поліклініка працює також у звичайному режимі.