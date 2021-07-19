Ціни на хліб,батон та хлібобулочні вироби в магазинах Макарова

Про те, що хліб – всьому голова, відомо здавна. На сьогодні на полицях супермаркетів та магазинів Макарова знаходимо велике різноманіття хліба: житній, цільнозерновий, пшеничний, батон, різноманітна випічка та інші хлібобулочні вироби на будь-який смак. А як щодо цін на хлібобулочні вироби? Ми порівняли, скільки коштує хліб у різних магазинах Макарова.

Темний хліб, що особливо добре смакує з борщем, пропонують у всіх магазинах. Так, у «Форі» ціна стартує від 15 грн (залежно від ваги). Наприклад, хліб «Український» («Кулиничі») вартує 15,97 грн за 475 грамів, а однойменний хліб від «Київхліб» – 23,43 грн за 950 грамів. В АТБ «Український» хліб від «Київхліб» коштує 20,9 грн за 950 грамів. Така ж ціна на цей хліб і в брендованому магазині «Київхліб», що біля ринку в центрі Макарова. «Український» хліб можна купити і в магазині «У Михайловського». Тут він коштує 20,5 грн. Любителі темного хліба оцінять і хліб «Білоруський», котрий у «Форі», «Бджілці» та «Михайловського» коштує майже однаково – від 12 грн за 350 грамів.

В АТБ пропонують цей хліб за ціною від 12 до 22,9 грн (залежно від виробника та ваги). «Київхліб» пропонує придбати «Білоруський» хліб, нарізаний скибками, за 22,9 грн за 700 грамів.

На пшеничний хліб ціни в магазинах Макарова дещо відрізняються. Так, «Пшеничний сімейний» хліб від «Київхліб» коштуватиме вам від 14 до 19 грн (залежно від того, нарізний хліб чи ні). У «Форі» та «Бджілці», а також в АТБ пропонують пшеничний хліб від різних виробників за ціною від 14 до 22 грн.

Ціни на батон у магазинах Макарова порівняно вищі за ціни на хліб. Наприклад, ціна на нарізний батон у «Форі» та «Бджілці» коливається від 10 до 26 грн, в АТБ можна купити батон за ціною від 9 (за половинку) до 18 грн. «Київхліб» пропонує придбати нарізний батон від 15 грн/штука, а «У Михайловського» нарізний батон вартує від 12,5 до 20,5 грн за штуку.

Ціни на булочки з начинкою в магазинах не дуже відрізняються. Так, в АТБ можна придбати булочку з вишнею від «Цар-хліб» за 9,6 грн за штуку. Булка з маком (270 грамів) в АТБ коштуватиме вам 22,9 грн, а у «Форі» можете придбати булку-плетінку з крихтою за 19,08 грн (300 грамів).

Здобні булочки від «Київхліб» можна придбати за 13 грн, а з маком – від 25 грн за упаковку.

Крім пакетованого хліба від великих виробників, магазин «Фора» пропонує і хлібобулочні вироби власного виробництва. Так, наприклад, можна придбати французький багет (15,9 грн), гречаний багет (25,9 грн), батон (11,9 грн), пончики (від 15 грн), білий хліб (від 17 грн до 36 грн), пиріжки (солоні та солодкі) від 6 грн/шт. тощо.