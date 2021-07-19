14-16 липня відбувся Український енергетичний форум. Основні його тези

Д. Шмигаль:

– Україні знадобиться понад 100 мільярдів євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років для того, щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року.

– “Ми активно включилися у формування українського зеленого курсу, який хочемо синхронізувати із Європейським зеленим курсом, й робимо для цього багато зусиль. Це дійсно амбітна мета, яка включає у себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики. “

– «Уряд та профільне міністерство працює над тим, аби розвиток зеленої енергетики в Україні був гармонійним та справедливим. Це стосується і запуску «зелених» аукціонів, і питання балансування енергосистеми і розвитку технологій зберігання енергії»

Г. Галущенко:

– Міністерство енергетики зосереджує свою роботу на трьох основних напрямах: енергетична безпека, європейська інтеграція наших енергетичних ринків та розвиток української енергетики відповідно до цілей Європейського зеленого курсу.

– «Синхронізація української електроенергетичної системи з європейською енергетичною системою ENTSO-E – це наша стратегічна мета і це проект, який буде здійснюватися як на користь Україні, так і на користь Європі. Синхронізація наших систем і остаточне від’єднання від енергосистем Російської Федерації і Білорусі – це своєрідна точка неповернення на шляху до європейської інтеграції».

– Україна може відігравати важливу роль в енергосистемі Європейського Союзу, оскільки має великий експортний потенціал, який можна максимально реалізувати, здійснюючи декарбонізацію та модернізацію енергосистеми.

В. Тарасюк:

– «У нас фактично склалася ситуація, коли два-три гравці можуть призначати ціну. І це є викликом для держави. Сподіваюсь, що найближчим часом Верховна Рада України прийме закон, яким зобов’яже усю генерацію, включаючи приватну, продавати електроенергію на відкритих електронних аукціонах. Це поставить приватну генерацію у рівні умови з державною, яка наразі здійснює продаж електроенергії виключно на електронних аукціонах. Це означає також рівний доступ до електроенергії усіх споживачів, і це також шлях до подолання проблеми високої концентрації на ринку.»

Я. Копач наголосив на тому, що витрати на ВДЕ мають бути виключені з тарифу на передачу.

Sukru Bogut, USAID Ukraine:

– Ринкова ціна електроенергії залишається значно нижчою за вартість вітрової та сонячної генерації, і якщо фінансові труднощі триватимуть, то тоді в який момент може виникнути серйозна загроза неплатоспроможності не лише для забудовників відновлюваної енергетики, а й для ряду державних банків, що фінансували ці проєкти?

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