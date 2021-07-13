З 14 липня оплата проїзду у Києві буде здійснюватися в електронному вигляді

З 14 липня разові паперові квитки вийдуть з обігу в громадському транспорті Києва, а оплата проїзду стане здійснюватися за допомогою електронного квитка. Про це повідомили у прес-службі КП «Київпастранс».

Квитки будуть доступні через мобільний додаток і картку «Київ цифровий». Крім того, їх можна буде придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBox, 2click, а також придбати QR-квитки в касах метро.

Електронний квиток в автобусах, трамваях і тролейбусах – це останній етап переходу на онлайн-оплату в транспорті. На міській електричці, фунікулері, швидкісних трамваях вже давно оплачують проїзд за допомогою електронних квитків і проїзних.