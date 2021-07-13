Комуналка влітку. Чи вийде зекономити?

Зростання комунальних тарифів – актуальна тема для кожної української родини. Щосезону вони все суттєвіше б’ють по бюджету, а правила нарахування і кількість платіжок постійно змінюється. Як формуються тарифи, чому постійно зростають та скільки доведеться платити українцям за газ і світло влітку, розбирався Центр громадського моніторингу та контролю.

Зростання тарифів на електроенергію – питання часу

У липні українці платитимуть за електроенергію за старим тарифом – 1,68 грн за кВт-год. Попри раніше заплановане підвищення, 25 червня Міністерство енергетики ухвалило рішення про відтермінування до 1 серпня. В уряді пояснили, що для розрахунку нової моделі формування тарифів потрібно більше часу, але довго їх стримувати не вийде.

Як порахували в Міненерго, в середньому доставка згенерованої кВт-год в квартиру коштує 1,51 грн, а на її виробництво з тарифу залишаються копійки. Крім того, в кожному регіоні відрізняється вартість виробництва і доставки. Наприклад, собівартість електроенергії в Дніпропетровській області складає 2,96 грн за кВт-год, а в Івано-Франківській 3,7 грн за кВт-год. Українці ж платять за єдиним тарифом, розмір якого вдвічі нижчий ринкових цін на електричну енергію для промисловості.

«Собівартість кіловата енергії залежить від багатьох факторів, оскільки сама електроенергія є похідним від інших ресурсів: урану, вугілля, газу, води, сонця і вітру», – зауважує заступник директора з розвитку постачальної компанії «Августа» Олег Наумик.

Стримування тарифів призводить до ситуації, коли держпідприємства змушені працювати у збиток та накопичувати борги. Керівник групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко пояснює: «Ми розуміємо, що, якщо хтось оплачує електроенергію за низькою ціною, значить, хтось оплатив різницю між ринковою вартістю й тарифом для населення. На даний момент це навантаження лягає на баланс державних підприємств і фіксується в якості збитків НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».

Аби привести тарифи для населення до ринкових умов, розглядається варіант поділення споживачів на чотири категорії залежно від обсягів споживання: до 100 кВт-год; від 100 до 300 кВт-год; від 300 до 500 кВт-год, від 500 кВт-год. За різними оцінками, для тих сімей, які використовують багато струму, ціна може збільшитися з 1,68 до 2,5 грн за кВт-год. Максимальний тариф може сягнути 3,4 грн за кВт-год. Водночас для тих, хто споживає електрику економно, тариф може навіть зменшитись.

«Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Фінальні цифри та етапи подорожчання уряд має оприлюднити до серпня. При цьому можновладці обіцяють, що ті українці, які не зможуть платити за новою ціною, зможуть скористатися програмами субсидій.

Можливість зекономити на газі

Ситуація з тарифами на газ виглядає більш стабільною і прогнозованою. В Україні нарешті запрацював ринок газу для населення. З травня цього року уряд більше не регулює ціни на блакитне паливо, вони формуються газопостачальними компаніями. Українцям став доступним річний тариф на газ, який не може підвищуватись протягом року. Наразі ціни варіюються від 7,8 до 13,5 гривень за кубометр.

Також компанії пропонують місячні тарифи, які можуть зростати. Власне, у липні частина газопостачальників підвищила свої ціни на 1-2 гривні за кубометр. Наприклад, річний тариф для клієнтів «Нафтогазу України» в липні лишився на рівні 7,96 грн за кубометр, а місячний тариф зріс на 1,19 грн і сягнув 13,13 грн за кубометр. З повним переліком цін можна ознайомитись на сайті «ГазПравда», який моніторить ціни. Експерти кажуть, що місячні тарифи зафіксувати неможливо, адже газ дорожчає через сезонні фактори і ситуацію на ринку.

Керівниця Центру правової підтримки споживачів газу інформаційно-консультаційного центру «Газправди» Єлизавета Белей пояснює: «З літа минулого року газ подорожчав у шість разів. Україна – невід’ємна частина європейського ринку газу, тому такі сезонні коливання впливають і на український ринок».

Експерти нагадують, що в українців залишається можливість у будь-який момент змінити тариф або постачальника газу, який має більш вигідну пропозицію. Зокрема, можна обрати річний тариф і таким чином зафіксувати ціну на газ до 30 квітня 2022 року.

«Постачальники розгорнули активну інформаційну кампанію про те, що існують різні тарифи на газ, і її потрібно продовжувати. Думаю, до осені обізнаність українців про газові тарифи однозначно зросте. І я дуже сподіваюся, що відсоток тих, хто усвідомлено обере більш вигідний для себе тариф, теж зросте», – резюмує перший заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

Тож оптимізувати свої витрати на газ можливо. Так само важливо слідкувати за новинами про інші комунальні тарифи, уважно вивчати квитанції, питати в комунальників, чому така чи інша ціна на послугу. Вплинути на вартість комунальних послуг складно, але можна залишатись пильним і заощадливим.