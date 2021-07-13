Ціни на овочі та зеленьв магазинах та маркетах Макарова

Сьогодні «Макарівські вісті» інспектували магазини селища, порівнюючи ціни на смачні та корисні овочі. Якщо сезон домашніх огірків, кабачків та зелені вже розпочався, то на помідори та перець зі своєї грядки доведеться зачекати. Однак, приготувати вітамінний салат з улюблених продуктів ви можете й зараз, адже в Макарові можна купити різноманітні овочі за доступними цінами.

Почнемо з цін на огірки. Так, у магазинах «Фруктмаркет», «Фора» та АТБ огірки коштують 14,7 грн; 14,9 грн; 16-20 грн відповідно. На місцевому базарі огірки коштують від 14 до 20 грн за кілограм.

Ситуація з цінами на помідори трохи інша, адже в макарівських магазинах пропонують досить широкий асортимент: жовті, червоні, рожеві помідори, сливки – кожен гурман знайде собі до смаку. Так, у «Фруктмаркеті», «Форі», АТБ та магазині «Бджілка» ціни на помідори 32,5 грн; 40-60 грн; 34 -51 грн, 33,9-42 грн відповідно. На ринку можна знайти помідори від 35 до 45 грн за кілограм.

Порівняймо ціни на капусту. На базарі капусту пропонують по 10 грн за кілограм. В «Фруктмаркеті» можна придбати капусту за ціною 8,9 грн, у «Форі» – 7,49 грн, у «Бджілці» – 7-32 грн за кілограм. Найдешевше капусту можна купити в АТБ – тут її пропонують за 6,9 грн за кілограм.

Ціни на кабачки в магазинах та на базарі приблизно однакові. «Фруктмаркет» пропонує ці овочі за ціною 9,1 грн, «Фора» – 14,9 грн, на базарі можна вторгувати за 10 грн/ кг, а у «Бджілці» – за 14,9 грн.

Цікава ситуація з цінами на перець. Так, зелений коштує майже наполовину менше, ніж червоний, жовтий або оранжевий. Ціни на перець у «Фруктмаркеті», «Форі», в АТБ та «Бджілці» – 37-119 грн; 46-119 грн, 63,29 грн; 45-111,9 грн за кілограм відповідно.

І який же салат без соковитої цибульки! Ціна на неї в «Фруктмаркеті» становить 11,7 грн, «Фора» пропонує придбати ща 10 грн/кг, на базарі знайдете за 10-13 грн, в АТБ – 11,95 грн за кг.

Будь-який салат не буде досконалим без зелені. Її можна придбати у «Форі». Тут ціна на салати та зелень варіюється від 24 грн до 52 грн (якщо ви купуєте нарізаний помитий салат у пакеті або салат чи мікрогрін у горщику). На базарі зелень пропонують за ціною від 15 до 30 грн. В АТБ пучок салату коштуватиме вам 21,6 грн.

Інф. «М.в.»