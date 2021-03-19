ТИ В МОЄМУ СЕРЦІ УКРАЇНО, ДУМОЮ ШЕВЧЕНКА ГОМОНИШ

Вже шостий рік поспіль в рамках загальнодержавних святкувань дня народження Т.Г. Шевченка, Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля» Макарівської селищної ради проводить конкурс читців-декламаторів. Метою його є, насамперед, залучення різних верств населення до літературного надбання українського народу – поетичних творів українського генія, національного пророка і поета Тараса Шевченка, розкриття краси поетичного слова, виявлення талановитих читців.В цьому році у конкурсі брали участь більше двадцяти учасників: серед них – учні загальноосвітніх шкіл району, студенти навчальних закладів, аматори сцени та жителі Макарівщини. Змагались конкурсанти в чотирьох вікових категоріях: І категорія – від 8 до 12 років; ІІ категорія – від 13 до 16 років; ІІІ категорія – від 17 до 25 років; ІV категорія – від 26 років. Кожен учасник, згідно з положенням про конкурс мав декламувати українською мовою два твори: один твір або уривок з твору Тараса Шевченка, другий – на власний вибір. Під час виступу дозволялось використовувати музичний супровід, декорації, костюми.

Конкурсантів оцінювало журі у складі: голова журі – в.о. директора КЗ «Центр культури і дозвілля» Макарівської селищної ради Л.В. Колос та члени журі: в.о. директора Публічної бібліотеки Макарівської селищної ради В.М. Йовенко, завідувач методико – бібліографічного сектору Макарівської селищної ради А.О. Лазнюк. Під час виступу кожного конкурсанта журі враховувало артистичність виконання та уміння донести зміст твору до слухачів, розуміння твору, оригінальність виконання та індивідуальний підхід.

Розпочали конкурс учасники І категорії: учні Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей»: Дар’я Зайцева та Софія Ковальчук (3-В клас) – вчитель О.П. Сірцова; Дар’я Михайлова та Діана Кузьменко (4-В клас) – вчитель Л.О. Пархоменко; Віолета Салій (4-Д клас) – вчитель А.О. Воробей; Євтушенко Ірина та Ангеліна Тодорович (5-Б клас) – вчитель С.М. Савенко. А також Софія Гараміта (учасниця гурка «Дитяче телебачення 1+2» Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала) – керівник Т.О. Мельник.

Продовжили змагання учасники другої категорії: Вікторія Литвин та Діана Приходько (учасниці художньої самодіяльності БК с. Мотижин) – керівник Л.І. Коляденко; Мирослава Кішоян та Ілля Красько (учасники художньої самодіяльності БК с. Рожів) – керівник Б.М. Шульга; Анна Радченко та Валерія Мазур (учениці 11 класу Забуянської ЗОШ І-ІІІ ст.) – вчитель Н.М. Українець та Надія Михайлова (учениця 10-Б класу КЗ «Макарівський багатопрофільний ліцей») – вчитель Г.М. Тюхтій.

У третій віковій категорії своє вміння декламувати вірші продемонстрували: Анна Литвин та Вікторія Трикіша (учениці 11 класу Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст.) – вчитель Г.І. Кудименко та Ліза Бернадська (учасниця художньої самодіяльності БК с. Гавронщина) – керівникт Любов Лавицька.

На завершення конкурсу, на розсуд журі, представили свої таланти конкурсантки IV вікової категорії: жителька селища Макарів Лариса Лесько; учасниця художньої самодіяльності БК с. Пашківка – Ганна Маковська та бібліотекар с. Гавронщина Ольга Суменок. Кожен учасник намагався донеси до членів журі свою майстерність виконання. Тож не легко довелось визначати переможців.

Перше місце серед учасників І категорії здобула Софія Гараміта; друге місце розділи Дар’я Михайлова (4-В клас) та Віолета Салій (4 – Д клас); третє місце – Діана Кузьменко (4- В клас) та Ірина Євтушенко (5 – Б клас) Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей». Серед учасників ІІ категорії перше місце отримала Анна Радченко (учениця 11 класу) Забуянської ЗОШ І – ІІІ ст.; друге місце – Єлизавета Федорова (учасниця гуртка «Дитяча телестудія 1+2» ЦТДЮ ім. Д. Туптала) та Надія Михайлова (учениця 10-Б класу Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей»); третє – Ілля Красько (учасник художньої самодіяльності БК с. Рожів). Перше місце серед учасників ІІІ категорії здобула Анна Литвин (учениця 11 класу Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст.), друге – Ліза Бернадська (учасниця художньої самодіяльності БК с. Гавронщина) третє – Вікторія Трикіша (учениця 11 класу Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст.). В ІV категорії перемогла Ганна Маковська (с. Пашківка), друге місце отримала Лариса Лесько (селище Макарів), третє Ольга Суменок (с. Гавронщина).

Конкурс читців-декламаторів вкотре переконав, що український народ крім багатовікової культурної традиції має найбільше надбання – мову, таку образну, яскраво поетичну, яка була ніби створена для поетів. Має і незрівняного велета художнього і поетичного слова, який став центральною постаттю українства, його духовним символом, епіцентром національної честі.

Наталія ГЕБУТ,

методист КЗ «Центр культури і

дозвілля» Макарівської селищної ради.