ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» з 14 по 20 березня (з 8.00 до 18.00) будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:

14 березня – Пашківка: Нова; Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька; Макарів: Дорожна; Королівка: Профспілкова, Львівська, Торгова, Червоноградська, Петровського, Херсонська; Вишеград: Київська; Маковище: Ватутіна.

15 березня – Пашківка: Нова; Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька; Макарів: Дорожна; Макарівська Буда: Гагаріна; Волосінь: Ковпака, Чапаївка. Макарів: Проектна, Ватутіна, Довга, Стуса Василя, Садова, Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Гагаріна, Комарова, Довженка Олександра, Піонерська, Маяковського, Димитрія Ростовського, Щаслива, Толстого, Бондаренка, Паркова, Дніпровський, Правди, Київський, Московська, Житня, Чкалова, Гетьманський пров., Ковпака, Аптечна, Короленка, Поштовий, Черняховського, Шляхетська, Шевченка, Ярослава Мудрого, Нова, Дорожна, Героїв Крут, Озерна, Ольгинська, Кочубея, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Жовтневий, Героїв Чорнобиля, Б. Хмельницького, Абрикосова, Першотравнева, 8 Березня, Заводська, Банківська, Жовтнева, Лесі Українки, Волощенка, Незалежності, Шкільний, Свободи, Набережна, Лозівська, Механізаторів, Калініна; Ясногородка: Калинова, Підлісна; Гавронщина: Київська; Забуяння: Новошепелицька; Великий Карашин: Ровенська; Копилів: Заводська; Фасівочка: Хутірська.

16 березня – Новосілки: Озерна, Калиновий Кут, Заозерна, Старосільська, О. Гончара, Дружби, Київська, Миру, Тичини, Котляревського.

17 березня – Макарівська Буда: Гагаріна; Волосінь: Ковпака, Чапаївка; Макарів: Димитрія Ростовського, Проектна, Банківська, Туптала, Ярослава Мудрого, Шляхетська.

18 березня – Лишня: Шевченка, Запорізька, Київська.

19 березня – Новосілки: Центральна, Кучеренка, Карпилівська; Копилів: Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги; Макарів: Щаслива, Ватутіна; Маковище: Польова, Центральна, Набережна, Жовтнева, 40 років Перемоги.

20 березня – Копилів: Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги; Макарів: Щаслива; Червона Слобода: Лесі Українки, Жовтнева, Набережна, Шевченка, Польова, Крайова, Дачна, Заводська; Рожів: Червона Площа, Котовського, Здвижка, Комсомольська, Польова, Бондарівка, Шевченка, Висажна, Молодіжна, Миру, Леніна, Щорса; Великий Карашин: Радянська, Леніна, Перемоги, Ровенська, Дубнівська, Брусилівська, Набережна, Польова, Шевченка, Нова, Ланова, Островського, Коломійська, Будівельна, Франка, Косівська, Галицька, Дружби, Київська, Костопільська, Кузнецова, Жовтнева; Карашин: Кільцева.

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях зазначених населених пунктів!