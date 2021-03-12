ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ…

6 березня на кордоні України з Російською Федерацією, а саме на МПП «Сеньківка», пошукові загони обох країн передали один одному рештки віднайдених бійців, котрі загинули в боях в роки Другої світової війни.

Так 14 солдат та 1 офіцер, які були віднайдені пошуковими загонами «Пошук» з м. Житомир, СПО «Вертикаль» з Бишева, ВПО «Орієнтир» з м. Зміїв Харківської області та «Союз пошукових загонів України», повернулись в Росію. Від організації «Пошуковий рух Росії» було прийнято трьох бійців-українців, це бійці з Черкаської, Хмельницької та Чернігівської областей. За домовленістю з рідними вони будуть поховані напередодні Дня перемоги.

Нагадаємо, що серед переданих до Росії бійців, троє були знайдені на Макарівщині.

Єлецький Купріян Петрович, 1919 р.н., народився в Сталінградській обл, Чернишківського району, селище Басакін, червоноармієць 28 ГСД.

Зяблов Іван Васильович, 1921 р.н., народився в Кіровській області, Зуєвського району, селище Косин, командир відділення розвідки 171 СД 478 ГАП. Загинув 23.07.41 р.

Крикоров Григорій Володимирович, 1921 р.н., народився в Ростовській області, м. Міллерово, червоноармієць 171 СД 535 СП.

За матеріалами сайту

Союз пошукових загонів України.