ДІЯЛИ ЧІТКО І ЗЛАГОДЖЕНО

До 35-Х роковин Чорнобильської катастрофи «М.в.» публікують цикл матеріалів, статей та спогадів очевидців тієї страшної техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи. Вашій увазі замітка районки «Ленінська зоря» №57 (7121) за 13 травня 1986 р.

О сьомій годині голова колгоспу «Ленінський шлях» П.Г. Гоменюк зібрав спеціалістів господарства і поставив завдання у зв’язку з прийомом населення із Чорнобильського району. Негайно створили комісію, до якої, крім нього, увійшли Ю.В. Граков, Л.М. Фальчук, В.К. Миколаєнко. Треба розмістити чорнобилян і вести роботи в полі. Механізатори закінчують сівбу льону, кукурудзи, розпочали обробіток зернових, картоплі. Доярки продовжують свою нелегку працю, фуражири. Зранку члени комісії включились в роботу. Їм допомагали ветлікар В.М. Трухан, головний зоотехнік колгоспу П.П. Кравченко, табельщик І.Л. Литвин. Весь день і цілу ніч йшли машини із худобою, ніхто і не думав про відпочинок. Наші будівельники за Два дні зробили багато кошар, загорож.

На розселенні людей були зайняті депутати сільської Ради Л.М. Фальчук, В.К. Миколаєнко, С.І. Сторощук, Н.О. Ольшевська. Всього до нас прибуло 380 чоловік. Кожний автобус зустрічали жителі села і відразу забирали людей. Водій М.Т. Компанець поселив у себе 5 чоловік, бригадир будівельників І.М. Компанець — 9, пенсіонерка Н. А. Савченко — 6, доярка Т.С. Олійник — 4, пенсіонер І.Ф. Кучеренко — 7.

Не залишились байдужими до чужого горя наші люди. Вони доглядають худобу. Доїти доводиться вручну. Але не зважають на труднощі пенсіонерки М.М. Козленко, П.М. Сторощук, С.С. Кохан, Н.М. Зазека та інші. А автомашини йдуть і йдуть з колгоспу «Шлях до комунізму» із технікою, із обладнанням ферм. В другій половині дня зібрались керівники двох господарств, щоб вирішити питання працевлаштування, інші. На допомогу прибули працівники ремонтно-транспортного підприємства, які за короткий строк налагодили водопостачання і машинне доїння. В магазини було доставлено всі потрібні продукти харчування. Нині переселенці дружно трудяться на робочих місцях.

М. ГОЦ,

громадський кореспондент

«Ленінської зорі», с. Колонщина.